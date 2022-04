Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 11 Aprile 2022: Gemelli stanco

Ariete Questa giornata dell’11 aprile ancora una volta è interessante per il segno zodiacale dell’Ariete, anzi c’è una Luna molto favorevole. Cercando delle situazioni opportune e desiderando di superare gli ostacoli legati al passato, qualche buona occasione si può ottenere. Con una conoscenza o un’amicizia o semplicemente proponendosi in prima persona si può avere qualcosa di più anche in amore.

Toro I nati Toro questa settimana non dovrebbero tornare a discutere o comunque dovrebbe cercare di superare la fase più complicata che è stata la seconda parte di Marzo in cui soprattutto l’amore è stato messo sotto pressione. Chi è stato preoccupato per il partner, chi ha avuto una discussione o da poco ha lanciato un progetto che sta andando bene, adesso in questa settimana sente un calo. Adesso avreste bisogno solo di rilassarvi.

Gemelli Anche questa settimana abbiamo un oroscopo un po’ strano per quanto riguarda le relazioni e i sentimenti ed è molto probabile che alcuni Gemelli vogliano più serenità accanto attorno. Non tutte le coppie sono in crisi ma è già da qualche giorno che si registrano momenti di stanchezza, un cielo importante per il fine settimana, per il lavoro e le questioni legali.

Cancro Il segno del Cancro esce da un autunno e da un inizio di anno piuttosto pesante quindi è normale che ci siano delle ripercussioni in amore, a volte avete messo alla prova un rapporto proprio per uscirne oppure siete stati molto critici nei confronti di tutti. Questo cielo invita a vivere i sentimenti con qualche precauzione in più. Soddisfazioni in ambito professionale.

Leone Il Leone adesso si trova in una condizione di preparazione perché da Maggio parte quel periodo importante che coinvolgerà anche il 2023. In questa fase possono esserci tante cose da rivedere o sistemare ma c’è un unico moto positivo e non contrario che aiuterà il Leone a liberarsi di molti pesci.

Vergine Questa settimana un po’ di cautela è necessaria, sapete che ci sono stati momenti in cui il vostro cielo è stato molto forte ma adesso dovete fermarvi, la settimana scorsa in realtà c’è stato un piccolo calo e ogni tanti ci sono troppe ostilità attorno. In amore siete un po’ provati o non del tutto compresi, se la persona che sta al vostro fianco non è dalla vostra parte, allora doppia attenzione.

Bilancia Per la Bilancia è un cielo particolare quello in arrivo, non si discute assolutamente la vostra forza però c’è una data da tenere in considerazione ovvero quella del 10 Maggio entro la quale qualsiasi cosa voi abbiate intenzione di fare dovete completarla. Quindi che sia un problema di salute o personale da sistemare, che sia un problema di lavoro è meglio parlarne subito. Questa settimana avete una buona capacità di iniziativa.

Scorpione Lo Scorpione parte con un lunedì un pochino fuori gioco, ma durante la settimana poi si recupera. Avremmo un picco massimo domenica perché la Luna si troverà nel vostro spazio zodiacale. Questo è un oroscopo importante per le relazioni d’amore, se non c’è una relazione potete cercarla o concedervi una relazione part-time. In questo periodo sentite la necessità di avere piccole o grandi conferme.

Sagittario Tra poco meno di un mese inizierà la fase di grande rilancio che non solo coinvolge il periodo a partire da Maggio ma tutto il 2023. Questo è un periodo di preparazione e le giornate di venerdì e domenica potrebbero già funzionare a livello di sentimenti. Gli unici problemi potrebbe averli chi è in dubbio tra due storie ma ad ogni modo una scelta andrà fatta.

Capricorno Siete molto pensierosi ma questa è una settimana di vittorie o soddisfazioni magari part-time. Certo non è detto che possiate risolvere tutti i problemi ma avete Mercurio favorevole è certamente un indizio di forza. Se c’è un problema di lavoro o dovete parlare con una persona di cose importanti, questa è una settimana utile.

Acquario Ci sono tante idee, molte di queste non sono praticabili perché sappiamo che l’Acquario vola alto con la fantasia. Questa è una settimana in cui potete comunque avere dei buoni rapporti con gli altri. Chi vive di consensi può avere una soddisfazione, per i più fortunati anche qualche soldo in arrivo o magari un acquisto a buon mercato.