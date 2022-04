Napoli-Fiorentina 2-3: la diretta live su Zon.it

Quella tra Napoli e Fiorentina è una gara che vale più dei soli tre punti in classifica. I padroni di casa devono necessariamente trovare la vittoria dopo lo splendido successo contro l’Atalanta per tenere il passo delle dirette avversarie di classifica. Dopo la vittoria contro il Verona dell’Inter e contro il Cagliari della Juventus, lo stadio Maradona dovrà fornire una grande spinta agli azzurri per condurli al trionfo. La gara è trasmessa in diretta streaming su Dazn con il calcio d’inizio fissato per le ore 15:00.

Napoli-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Spalletti ritrova Rrahmani, in dubbio a causa di un attacco influenzale negli scorsi giorni. Vincenzo Italiano ritrova i suoi uomini migliori per l’importante trasferta contro il Napoli.

Napoli (4-3-3): Ospina, Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Marfella, Demme, Juan Jesus, Tuanzebe, Elmas, Lozano, Mertens, Ghoulam. All.: Spalletti

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan, Gonzalez, Saponara, Cabral. A disposizione: Rosati, Dragowski, Martinez Quarta, Callejon, Ikoné, Maleh, Terzic, Piatek, Sottil, Kokorin. All.: Italiano

L’arbitro della gara di Serie A tra Napoli e Fiorentina sarà Maurizio Mariani di Aprilia.

La gara in diretta

Segui la diretta minuto per minuto con Zon.it.

90+5′ – Termina la gara al Maradona. Napoli-Fiorentina 2-3.

90+2′ – Callejon sfiora il 2-4. Lo spagnolo trova bene il pallone in area. Stop e tiro ma il pallone si spegne ad un filo dal palo.

84′ – Osimhen rimette in piedi gli azzurri. Controllo con il petto del nigeriano e destro ad incrociare. Terracciano battuto. Il Napoli fa 2-3.

72′ – Cabral spegne le speranze del Napoli. Cabral dopo una bella discesa palla al piede insacca il pallone alle spalle di Ospina con un destro a giro. 1-3 Fiorentina.

66′ – Gol della Fiorentina. Nel momento migliore per il Napoli la Fiorentina trova nuovamente il vantaggio con Ikone in contropiede.

58′ – Dries Mertens agguanta il pareggio. L’ingresso in campo del belga dona freschezza alla manovra azzurra. Dopo una bella discesa di Osimhen è proprio il neo entrato a farsi trovare libero nel cuore dell’area di rigore e ad insaccare il pallone in rete. Napoli-Fiorentina 1-1.

54′ – Bella discesa di Insigne sull’out di sinistra. Il pallone messo in mezzo viene anticipato dalla difesa ospite e finisce in angolo.

46′ – Riprende la gara. Palla al Napoli.

45+1′ – Termina la prima frazione di gioco. 0-1 per la Fiorentina.

33′ – Mario Rui sfiora il pareggio. Pescato bene sull’out di destra calcia in porta a portiere battuto ma il pallone finisce alto.

29′ – La Fiorentina passa in vantaggio al Maradona. Nico Gonzalez trovato bene al centro da Biraghi scaraventa il pallone sotto l’incrocio dei pali.

26′ – Apprensione per i padroni di casa. Osimhen finisce a terra a seguito di un duro scontro di gioco con un avversario e lascia il campo.

22′ – Azione Napoli. Insigne si allarga sull’out di sinistra e tenta il tiro a giro. Pallone telefonato.

8′ – Grandissima occasione per il Napoli. Osimhen tutto solo al centro dell’area impatta il pallone di testa con il tiro che si spegne sul fondo.

7′ – Ancora tanto Napoli. Dopo un bellissimo scambio sull’out di simistra Mario Rui mette il pallone al centro ma Politano non ci arriva.

3′ – Partita subito accesa. Le squadre non risparmiano colpi, ma l’occasione più pericolosa è per i padroni di casa con Osimhen.

1′ – Calcio d’inizio al Maradona. La gara tra Napoli e Fiorentina comincia.