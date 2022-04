Torino-Milan: le probabili formazioni del match

Dallo Stadio Olimpico Grande Torino riparte la rincorsa scudetto del Milan di Pioli: dopo il passo falso casalingo contro i Bologna, i rossoneri sono chiamati a una prova d’orgoglio nella tana del sempre ostico Ivan Juric. Dopo la vittoria di ieri dell’Inter sul Verona, ora il Diavolo non può permettersi ulteriori passi falsi.

Le probabili formazioni di Torino-Milan

QUI TORINO – Dopo alcuni mesi sotto tono, il Torino è tornato a macinare punti, e contro il Milan si cerca la vittoria della definitiva rinascita. Torna dalla squalifica Pobega e si guadagna immediatamente una maglia da titolare contro la squadra detentrice del suo cartellino. Ballottaggio per l’ultimo slot disponibile nel terzetto difensivo: Buongiorno è in vantaggio su Ricardo Rodriguez.

QUI MILAN – Tanti tiri ma poca precisione: Pioli non può essere soddisfatto dopo il pareggio a reti bianche del suo Milan contro il Bologna. Ecco pronti, allora, alcuni cambi fin dal match di Torino. Torna in veste di trequartista Kessie, pronto a sostituire un impalpabile Brahim Diaz. Possibile chance da titolare anche per Saelemaekers, scalzato nelle gerarchie del mister di Parma da Junior Messias.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.