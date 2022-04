Sassuolo-Atalanta: le probabili formazioni del match

Il Sassuolo ospita l’Atalanta nel match valevole per il 32esimo turno del campionato di Serie A 2021/2022. I nerazzurri si trovano al settimo posto della classifica con 51 punti, ma con una partita in meno rispetto alle altre squadre. Il Sassuolo è invece reduce dalla prima sconfitta dopo una serie di sei risultati utili consecutivi e occupa ora la decima posizione in classifica con 43 punti totali.

QUI SASSUOLO Dionisi dovrebbe recuperare Berardi, ma è probabile che parta in panchina. Davanti a Consigli agiranno Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogério. Diga mediana affidata a Maxime Lopez e Matheus Henrique, con Defrel, Raspadori e Traoré sulla trequarti a sostegno di Scamacca.

QUI ATALANTA Gasperini dovrà fare a meno dello squalificato de Roon, degli infortunati Ilicic e Djimsiti, di Toloi e Maehle non al meglio e probabilmente anche di Freuler. In difesa dovrebbe giocarsi la chance da titolare Scalvini insieme a Demiral e Palomino. A centrocampo Hateboer, Pessina, Koopmeiners e Pezzella saranno gli interpreti, mentre in attacco ci saranno Boga e Muriel con Malinovskyi alle spalle.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Koopmeiners, Pezzella; Malinovskyi; Muriel, Boga.