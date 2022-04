Roma-Salernitana: le probabili formazioni del match

Nella 32esima giornata la Roma ospita la Salernitana. La squadra capitolina è reduce dalla sconfitta di Conference League in casa del Bodo/Glimt, ma in campionato non perdono da 10 partite. La Salernitana continua invece a ricoprire l’ultimo posto della classifica di Serie A, cercando in ogni match di scendere in campo con grinta e carattere per raggiungere la salvezza.

QUI ROMA Mourinho dovrebbe far rifiatare qualche calciatore. Sicuramente non sarà arruolabile Pellegrini per squalifica. Davanti a Rui Patricio il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Kumbulla, Smalling e Ibanez. A centrocampo, invece, spazio per Cristante e Sergio Oliveira, mentre Maitland-Niles ed El Shaarawy potrebbero fare le veci di Karsdorp e Zalewski. Sulla trequarti ci sarà Zaniolo insieme a Mkhitaryan per supportare l’unica punta Abraham.

QUI SALERNITANA Nicola risponde con il 3-5-2 e dovrà fare a meno di Fazio e Bonazzoli causa squalifica. Sepe potrebbe essere a rischio dopo la febbre degli ultimi giorni, seppur sia tra i convocati. Ballottaggio tra lui e Belec, dunque, per difendere i pali. Per la difesa l’allenatore granata dovrebbe scegliere un terzetto, composto da Gyomber, Radovanovic e Ranieri. Sugli esterni ci sarà Mazzocchi a destra e probabilmente Zortea a sinistra. In mezzo al campo, invece, giocheranno Lassana Coulibaly, Ederson e Kastanos (ma occhio a Bohinen). In attacco, vista l’assenza di Bonazzoli, potrebbe partire Mikael dal primo minuto con Djuric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Cristante, El Shaarawy; Zaniolo, Mkhitaryan; Abraham.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Ranieri; Mazzocchi, Ederson, L. Coulibaly, Kastanos, Zortea; Mikael, Djuric.