Venezia-Udinese: le probabili formazioni del match

Il Venezia di Paolo Zanetti attende in casa l’Udinese di Gabriele Cioffi in quella che sarà una delle sfide salvezza della 32esima giornata di Serie A. I lagunari sono penultimi in classifica insieme al Genoa a quota 22 punti e con una gara da recuperare. I friulani, invece, si trovano alla tredicesima posizione della classifica con 33 punti totalizzati.

QUI VENEZIA Zanetti si affiderà al solito 4-3-3 ma dovrà fare ancora a meno dei portieri Lezzerini e Romero. Dunque sarà Maenpaa a difendere la porta arancioneroverde, difeso da Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Haps. A centrocampo uno tra Busio e Vacca farà il play, affiancato da Ampadu e Cuisance. Nel tridente d’attacco Henry dovrebbe avere la meglio su Nsame, mentre Aramu e Okereke agiranno ai suoi lati.

QUI UDINESE Cioffi sceglie il 3-5-2 ma non potrà contare sullo squalificato Pereyra. In difesa, davanti al portiere Silvestri, ci saranno Pablo Marí, Becão e uno tra Zeegelaar e Perez. Gli esterni del centrocampo saranno Molina e Udogie, con Walace in regia e Arslan e Makengo mezzali. In attacco Deulofeu dovrebbe giocare accanto a Beto.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Busio, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Marí, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto.