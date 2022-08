Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 12 Agosto 2022: Acquario elettrico

Ariete Ariete forte, in questa giornata di venerdì poi ci sono buone stelle. La prossima settimana inizierà alla grande con Luna nel segno. Avere Venere e Giove assieme ad altri pianeti favorevoli non può che proclamare vincente un segno zodiacale che in questo momento è in piena lotta per riprendere in mano le redini della propria vita o anche maturare nuove priorità.

Toro Come ieri anche oggi vi invitiamo alla prudenza. Dovreste avere notato che la giornata di ieri è stata vissuta in maniera un po’ distratta, incerta. Voi al contrario siete molto determinati, pazienti ma fino ad un certo punto, perché quando il vaso trabocca vi arrabbiate tantissimo. Evitate che tensioni maturate nel lavoro possano riversarsi su di una relazione sentimentale.

Gemelli Avete una situazione astrologica intrigante, piena di curiosità, non solo è bello ma anche molto promettente per quanto riguarda il futuro. Venere è tornata favorevole da poco, in questo momento c’è voglia di fare incontri speciali.

Cancro I nati sotto il segno del Cancro avrebbero bisogno di qualche garanzia in più, soprattutto a livelli sentimentale. Pensiamo che questo sia un momento di grande confusione ma proprio per questo anche di rinascita nell’ambito del lavoro, bisogna buttare giù vecchie certezze per cercarne di nuove! Quando ci si sente amati tutto diventa più facile.

Leone Una giornata faticosa che si inquadra, però, in una situazione astrologica estremamente importante, che potremmo definire per qualcuno addirittura rigenerante, solo poche ore di agitazione, nulla più. Forse qualche piccolo ritardo vi darà problemi. Le stelle di questa estate vi danno tanto valore ma per oggi può esserci un piccolo disguido.

Vergine Se avete un problema, una discussione da affrontare forse sarebbe meglio parlare in questo venerdì piuttosto che rimandare tutto a sabato e domenica. In guardia perché da questa sera potrebbe nascere un po’ di noia, un po’ di stanchezza. Nel corso degli ultimi mesi qualcuno di voi ha rinunciato ad una situazione di lavoro.

Bilancia Non escludiamo che oggi voi possiate ricevere anche una bella notizia, finalmente Venere non è più contraria. Abbiamo anche un Oroscopo molto interessante per ciò che concerne le relazioni, rapporti con gli altri. Se state portando avanti un progetto oppure organizzando un gruppo nuovo, la diffidenza da parte vostra resta alta.

Scorpione Scorpione irritabile in questi giorni e sarete ancora più irascibili nel corso delle prossime giornate. Consigliamo un po’ di attenzione nei rapporti sentimentali oppure familiari, probabile anche che si debba assistere una persona, oppure risolvere un problema in famiglia. Ieri c’è stata una bella dose di pesantezza nei rapporti.

Sagittario Non escludiamo che in questo momento ci sia un grande progetto da portare avanti, e ci auguriamo anche che non rimaniate soli nella mente. Voi davvero siete forti perché possedete una fantasia eccezionale, una creatività da primato. Con Giove favorevole i liberi professionisti sono rimasti troppo fermi negli ultimi anni.

Capricorno Capricorno dovrebbe cercare di ritrovare un buon equilibrio in amore. Anche quelli che stanno con la persona migliore del mondo non hanno quasi avuto tempo per amare mentre i single si concedono a metà. Se c’è stata una crisi presto si avrà di più.

Acquario Abbiamo detto che questo è un periodo carico di elettricità perché siete piuttosto impegnati e pieni di idee, fate e farete tante cose. Tutto questo porta anche nuove esigenze in amore. Le coppie più durature potrebbero avere problemi e disguidi. Attenti a tradimenti e terzi incomodi.