Un posto al sole anticipazioni: ecco cosa succederà

Prima del finale di stagione previsto venerdì prossimo, questa sera alle ore 20.35 andrà in onda – su Rai 3 – un doppio appuntamento della soap “Un posto al sole”: ecco cosa accadrà.

Dopo essersi liberata di Lara, Marina finalmente ha deciso di vivere liberamente la relazione con Roberto, che ha deciso di invitare la sua compagna a Palazzo Palladini. Marina non accoglierà con molto entusiasmo la proposta di trasferimento perchè è spaventata dal fatto che i due si possano lasciare nuovamente: riuscirà a lasciarsi andare?

Intanto Franco scoprirà che Nunzio, pur di ritrovare Chiara, si sta mettendo nei guai. Il ragazzo ha trovato il modo di procurarsi il denaro necessario per pagare un investigatore privato: cosa succederà? Franco comincerà a preoccuparsi per suo figlio perchè scoprirà i giri loschi in cui si è cacciato.

Silvia e Giancarlo rivelano a Michele, non senza imbarazzo, il loro imminente viaggio per le vacanze. Manuele continua a fingersi la sua gemella per non ferire né Niko né Jimmy, e Serena, al corrente dello scambio tra le sue sorelle, è costretta a mentire al Poggi per coprirle entrambe. Questo, però, la sta mettendo non solo in imbarazzo, ma anche in una situazione piuttosto pericolosa.

Le anticipazioni della soap “Un posto al sole” ci rivelano che Marina e Roberto andranno a convivere, ma la presenza di una donna misteriosa si aggira attorno alle mura del Palazzo: chi è e cosa vorrà da loro?