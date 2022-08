Ucraina, 169esimo giorno di guerra: ecco gli aggiornamenti

Siamo al 11 Agosto 2022, e il conflitto in terra ucraina non sembra voler terminare. Le parti in causa si stanno ancora dando battaglia per la conquista del territorio, e nonostante le mediazioni di mezzo mondo, la Russia continua la sua campagna militare.

La versione russa sull’attacco missilistico alla prigione di Olenivka non corrisponde alla ricostruzione fornita dala Cnn. Nel frattempo il satellite conferma l’abbattimento di alcuni aerei russi in una base russa in Crimea. L’ONU intanto si riunirà quest’oggi per discutere della centrale nucleare di Zaporizhzya ormai sotto il controllo del Cremlino.

La prigione di Olenvika

Negli ultimi giorni era rimbalzata la notizia di un attacco missilistico ucraino alla prigione di Olenvika. Secondo il Ministro della Difesa russo, il centro di detenzione che ospitava diversi prigionieri di guerra era stato bombardato dalle forze nemiche con missili Himars. Questo particolare tipo di armeria infatti è lo stesso che gli USA hanno fornito a Zelensky nei vari lotti di supporto alla guerra.

Secondo la Cnn però, la versione proveniente dal Cremlino non corrisponde alla verità. Grazie alla visione di alcune immagini satellitari, e allo studio di esperti tramite immagini e video, non è stato riscontrato alcun attacco missilistico. “La versione russa sull’attacco del 29 luglio alla prigione di Olenivka in cui sono morti oltre 50 prigionieri di guerra ucraini, per la maggior parte del battaglione Azov, è molto probabilmente un’invenzione”. Gli indizi infatti indicano che la causa della tragedia accaduta nel centro di detenzione vada attribuita ad un incendio.

I nove aerei russi abbattuti

Secondo i portavoce della capitale ucraina, pare che un attacco a sorpresa delle forze locali portato all’abbattimento di nove aerei russi in una base aerea in Crimea. Questa l’ultimo successo dei militari ucraini contro le forze nemiche, le quali negano fortemente la notizia proveniente da Kiev. A favorire però la versione degli uomini di Zelensky vi sono le immagini fornite via satellite.

Grazie ad esso infatti è stato possibile accertarsi sia di un aero distrutto, sia delle esplosioni provenienti dalla base in Crimea. Il video e le immagini ottenute smentiscono la propaganda vittoriosa che Mosca sta cercando in tutti i modi di portare avanti negli ultimi mesi.

Il Consiglio ONU e la centrale di Zaporizhzya

Oggi vi sarà un consiglio di sicurezza eccezionale dell’ONU. Il motivo di questa riunione prevede la discussione sul tema della centrale nucleare di Zaporizhzya. Di recente infatti le forze russe sono riuscite ad impadronirsi della struttura ucraina, la quale è la più grande centrale nucleare di tutta Europa.

Durante l’attacco, pare che la fonte energetica sia stata presa più volte di mira dagli spari di ordigni esplosivi. Per questo le attenzioni dell’ONU in questo momento sono tutte rivolte verso Zaporizhzya.