Francia, allarme incendi nei boschi della Gironda

Un’estate davvero torrida quella di quest’anno. Caratterizzata dai numerosi incendi che si stanno verificando in giro per tutta l’Europa. Dopo lo scoppio del magazzino ad ovest di Berlino, adesso tocca ai boschi della Gironda, in Francia. Qui le fiamme stanno divorando tutto il verde della folta vegetazione, caratteristica peculiare del luogo.

Il fuoco è divampato prepotentemente nei boschi francesi, dopo il disastro già accaduto tre settimane fa, sempre nella nazione transalpina. Allora il disastro ambientale distrusse 19 mila ettari di verde, e rendendo tremendamente difficile l’intervento dei soccorsi. Anche questa volta però i francesi hanno dovuto rimboccarsi le maniche, evacuando quasi 10mila civili intorno al nuovo incendio scoppiato nei boschi della Gironda. Fortunatamente non sono stati registrati feriti, ma 16 case sono state divorate dal rogo.

«Il fuoco è molto virulento e si è diffuso nel dipartimento delle Landes. I comuni di Hostens, Saint-Magne e i settori di Belin-Be’liet sono stati evacuati», si legge in un comunicato stampa. In Francia a causa delle fiamme, anche l’autostrada A63 è stata momentaneamente chiusa. Per sopperire al danno ambientale, in totale sono stati mobilitati più di mille vigili del fuoco, nove aerei e due elicotteri. La causa degli incendi pare essere il forte caldo che ha colpito il paese, che, approssimativamente dovrebbe raggiungere i 40° questa settimana.