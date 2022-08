Un posto al Sole anticipazioni: la puntata dell’8 agosto

Riparte come ogni lunedì, il nuovo ciclo di puntate dedicate a Un posto al Sole, la storica soap opera partenopea che ha recentemente superato il traguardo record dei 6000 episodi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda questa sera alle 20:45 su Rai3.

UN POSTO AL SOLE ANTICIPAZIONI

Ornella è rimasta profondamente delusa dal comportamento di Raffaele e, seppur con rammarico, ha ormai capito che il loro matrimonio è giunto al capolinea, nonostante tutti i tentativi per salvarlo. Tentavi che, in realtà, sono stati compiuti principalmente da Viola, determinata più che mai a far rimanere Raffaele, l’uomo che le ha fatto da padre. Nonostante ciò, sembra che nemmeno l’aiuto della ragazza possa migliorare la situazione.

Proprio come il pubblico, anche i personaggi di Un posto al Sole si preparano alle vacanze. E, in modo particolare, ad essere pronti alla partenza sono Bianca, Angela e Franco.

Le anticipazioni di Un posto al Sole rivelano che l’entusiasmo verrà frenato dal malumore di Nunzio, ancora sconvolto dalla partenza della sua fidanzata Chiara. Il ragazzo si prefissa l’obiettivo di trovarla, costi quel che costi; e Franco sarà molto turbato dal suo comportamento. E’ facile intuire quindi, che le sue vacanze saranno molto meno tranquille di quello che sperava.

Sempre secondo le anticipazioni di Un posto al Sole, aria di turbamento si respirerà anche a casa di Mariella. La donna infatti, rimarrà molto delusa dall’atteggiamento di Guido. Dopo essersi prodigata così tanto nell’organizzazione delle vacanze, il marito non mostrerà nessun particolare entusiasmo.