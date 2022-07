Un Posto al Sole, puntata 6000: lo special di questa sera

La soap partenopea Un Posto al Sole è giunta alla puntata n° 6000: un vero record per la serie targata Rai, che da oltre vent’anni appassiona gli italiani. Ricordiamo inoltre, che proprio in occasione del traguardo raggiunto, parte del cast della serie, è stata ospite al Giffoni Film Festival qualche giorno fa, presentando in anteprima la puntata numero 6000. Per tutti gli altri spettatori, la puntata verrà rilasciata questa sera, venerdì 29 luglio, Secondo le Anticipazioni, la puntata non seguirà il decorso consueto, ma ci sarà un personaggio interno a raccontare le vicende di Palazzo Palladini.

Si tratta di un personaggio singolare, rimasto in ombra negli ultimi tempi. Ma di chi si tratta?

E’ un personaggio davvero speciale, forse dimenticato un po’ da qualche spettatore di Un Posto al Sole distratto, data la sua taglia minuta. Le storie finora raccontate dal narratore 0 della serie, verranno filtrate invece dall’occhio vispo e attento di questo singolare personaggio.

Lo vedremo sgattaiolare e girare tra i piani di Palazzo Palladini, per fare un po’ il punto della situazione. Il narratore speciale avrà anche a che fare con Giulia, con la quale potrebbe esserci addirittura uno scontro, ma ne resta ignota la natura.

Avete capito di chi si tratta? E’ la cagnolina Stella, il cui vero nome è Bricca e appartiene a Marina Tagliaferri la Giulia Poggi nella soap.