Anticipazioni Grande Fratello Vip: ecco i prossimi conduttori del Gf Party

Tanta l’attesa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip che sarà condotto sempre dall’inimitabile Alfonso Signorini, le prime anticipazioni oltre i possibili concorrenti hanno però rivelato anche ei prossimi conduttori del Gf Party.

Una coppia dinamica e divertente quella alla conduzione di questa trasmissione che andrà in onda ogni lunedì e venerdì per commentare tutto ciò che accadrà nella casa del Gf. Entrambi sono protagonisti di due delle edizioni di maggior successo di questo fortunato reality show, ovvero la quinta e la sesta. Si tratta di Pierpaolo Pretelli e la acuta e spigliata Soleil Sorge. Pierpaolo Pretelli si è potuto far conoscere al grande pubblico dalle frequenze della prima rete della televisione pubblica, prenderà il posto della sua fidanzata Giulia Salemi, mentre Soleil Sorge, che subito dopo l’uscita dalla casa è stata ingaggiata da Barbara D’Urso per il suo Pupa e secchione show, ritrova le mura amiche della casa del Grande fratello, stavolta però dall’altra parte della porta rossa. Pierpaolo e Soleil dunque commenteranno il lunedì ed il venerdì sera, in concomitanza con la puntata serale del Grande fratello vip 7

Intanto pullulano le anticipazioni con i nomi dei possibili Vip che potrebbero essere i protagonisti della nuova edizione del Gf. Alfonso Signorini quest’anno si sta divertendo a incuriosire il pubblico e i fan del programma descrivendo i prossimi gieffini attraverso alcuni oggetti.