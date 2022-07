Hong Kong: crolla maxischermo su una band in concerto

Paura al concerto della boyband Mirror all’Hong Kong Coliseum di Hung Hom giovedì sera dove il maxischermo è crollato sul palco colpendo due ballerini. Uno dei due è in gravi condizioni, attualmente è ricoverato in terapia intensiva al Queen Elizabeth Hospital per aver riportato grosse ferite, tra cui ingenti lesioni al collo. L’altro ballerino è stato colpito alla testa ed è stato indicato come stabile.

L’episodio ha inorridito il pubblico, per lo shock alcune persone infatti si sono sentite male. Ci sono stati infatti problemi per tre spettatrici di 16, 21 e 40 anni che sono state soccorse per il forte sgomento. “Sono scioccato dall’incidente”, ha spiegato John Lee, capo esecutivo di Hong Kong dal 2022 – esprimo solidarietà a coloro che sono rimasti feriti e spero che si riprendano presto”.

Il concerto è stato immediatamente interrotto e il manager della band ha chiesto alla folla di uscire con calma dall’arena. Il governo della città di Hong Kong ha ordinato la sospensione del resto del tour fino a quando non saranno effettuati i controlli di sicurezza nelle altre sedi. L’incidente è avvenuto il giorno dopo che un membro della band è caduto mentre pronunciava un discorso, il primo incidente aveva già suscitato sospetti sulla sicurezza del palco.