Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 12 Maggio 2022: Leone motivato

Ariete Per l’Ariete una visione del futuro molto più chiara, interessante, positiva! Non esitate troppo, se ci sono delle situazioni da affrontare fatelo. Nei prossimi giorni potrebbe farsi avanti uno sbocco, una novità. Il segno dell’Ariete adesso deve soprattutto difendersi da qualche accusa ingiusta, attenzione però a non passare dalla parte del torto.

Toro Per voi nati del segno è molto importante in questo momento capire quale sia la strada migliore da percorrere. La vostra strada è illuminata dalla posizione del Sole molto interessante e in questo periodo si può recuperare anche il rapporto con gli altri. Se per caso ogni tanto le vostre giornate sono velate da una certa agitazione interiore, andate oltre, se c’è un po’ di stanchezza fisica dovete debellarla e questa giornata potrebbe portare proprio qualche dubbio riguardo le scelte fatte in passato.

Gemelli Tutti i nati Gemelli iniziano ad intravedere un mondo nuovo e quella soluzione che per esempio il mese scorso non c’era stata in tante cose; tutto quello che fate in questo periodo vi riabilita. Potrete anche amare con meno difficoltà, quindi l’astrologo consiglia proprio in questo giovedì di iniziare a prendere in mano delle situazioni, c’è un po’ di stanchezza ma sarà comunque superata.

Cancro Per i nati sotto il segno del Cancro è molto importante tra giovedì e venerdì non perdere la pazienza, soprattutto state attenti a qualche intemperanza. C’è qualcosa che non va a livello fisico e in amore. Ci vuole tanta energia ma soprattutto tanta pazienza, meglio evitare contrasti, è una giornata che può provocare qualche dubbio.

Leone Il segno del Leone in queste 48 ore in arrivo potrebbe iniziare già a vedere le cose in maniera diversa rispetto al passato e notare dei cambiamenti più o meno importanti. Giove, Luna e Venere favorevoli, chi non ha un amore deve cercarlo, chi sta cercando una nuova strada potrà trovarla. Questo è un periodo di conferme e coloro che hanno lavorato bene nel passato riescono finalmente a vedere oltre, siete motivati.

Vergine In questa giornata cercate di non perdere le staffe ma ritrovate un buon equilibrio. Può essere una giornata buona per gli incontri o per tracciare nuovi equilibri. Un po’ di attenzione per quanto riguarda le finanze che sono state messe un pochino alla prova negli ultimi mesi. Le storie che nascono a Maggio saranno ancora più importanti a Giugno.

Bilancia La pazienza è poca e adesso non vi sentite affatto diplomatici, anzi state rivelando una sorta di nervosismo nei confronti di tutti. Nelle situazioni che vivete potrebbe esserci più ansia e più fatica. Se c’è da trovare un accordo, sia in amore che sul lavoro è meglio raggiungerlo perché Giove opposto sconsiglia di tirare alla lunga le situazioni che invece si potrebbero risolvere con un po’ di razionalità.

Scorpione Per i nati sotto il segno dello Scorpione il fine settimana sarà importante ed ecco perché tutti quelli che sono innamorati o devono fare una scelta dovrebbero muoversi soprattutto tra sabato e domenica perché quelle saranno le giornate più intense. Nuovi incontri favoriti, gli amori che nascono adesso portano lontano.

Sagittario Il Sagittario non teme ostacoli e questo per merito non solo delle stelle ma anche di una visione di vita che di solito è piuttosto ottimistica. Le prossime 48 ore possono portare delle buone emozioni e tra l’altro avremo anche un oroscopo importante per le storie d’amore.

Capricorno Ci sono dei momenti in cui fermarsi è importante per evitare di commettere dei piccoli errori, le 48 ore in arrivo non sono difficili ma evidentemente voi avete a che fare con delle persone che non sono chiare o dovete far valere i vostri diritti, quindi è probabile che tra stasera e domani ci sia una piccola rivalsa, una discussione da affrontare in casa. In amore bisogna essere un pochino cauti, utile evitare tensioni.

Acquario Siete in procinto di fare scelte importanti ma anche di vivere piccole o grandi trasgressioni. Oggi c’è una forte agitazione proprio perché state cercando delle novità, vorreste portare avanti tante cose ma vi sentite bloccati. In questa giornata potreste sentirvi profondamente insofferenti per cui cercate di essere lungimiranti, di prendere tutto con grande razionalità e di non stancarvi.