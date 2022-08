Oroscopo di Paolo Fox Sabato 13 Agosto 2022: Acquario sottotono

Ariete I sentimenti andranno gestiti con attenzione: non tutti i rapporti sono in crisi, ma c’è bisogno di ricordarsi perché si sta insieme. La situazione lavorativa invita a portare avanti i progetti con serenità.

Toro La giornata partirà con Venere favorevole: guardatevi attorno perché potreste fare incontri decisamente piccanti e importanti. Per quanto riguarda il lavoro c’è qualcosa di particolare in questo cielo.

Gemelli In amore è arrivato il momento di giocare, non prendetevi troppo sul serio nelle prossime ore. Non ora, almeno. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di riflettere bene prima di agire.

Cancro Il weekend sarà molto interessante, soprattutto per chi vuole capire la tenuta di un rapporto recente o storico che sia. Sul lavoro possono capitare degli imprevisti, ma è meglio affrontare tutto con ottimismo e tranquillità.

Leone La giornata potrebbe essere una di quelle importanti, potreste fare la differenza in amore. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero venirvi in mente delle belle idee!

Vergine Venere presto sarà nel vostro segno, ma chi ha una storia ora dovrà capire se il rapporto è ancora vivo e vegeto. Per quanto riguarda il lavoro, potreste avere bisogno di un aiuto da un partner o socio.

Bilancia La Luna potrebbe regalarvi belle novità in amore. In ambito professionale le stelle sono dalla vostra parte, favorite le collaborazioni e portate avanti i progetti con fiducia.

Scorpione La giornata in amore è positiva, avete tante passioni e avete voglia di uscire fuori dal passato che è stato turbolento. Sul lavoro cercate di non avere litigi con i colleghi. Ripartite alla grande.

Sagittario La giornata in amore non è delle migliori, meglio prestare attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo sembra problematico perché non vi sta bene nulla.

Capricorno La Luna è favorevole: se avete attraversato una crisi, è arrivato il momento di ritrovare la tranquillità. Sul lavoro cercate di essere pazienti, attendete i risultati sperati.

Acquario La giornata in amore è sottotono e potrebbero esserci dei problemi. Per quanto riguarda il lavoro, meglio tenere sotto controllo le polemiche in queste ore.