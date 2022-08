Mimmo Paganelli: “La musica di oggi? Salvo Brunori”

Dalla CGD alla EMI, la vita di Mimmo Paganelli è stata tutta consacrata alla musica, agli artisti. Ed ora lui la racconta nel libro Volevo Lavorare Dentro nei Dischi, presentato un’intervista esclusiva – attraverso aneddotti e racconti – sulle pagine di Zon.it

Nella sua vita trascorsa dentro nei dischi, ha lavorato, tra gli altri, con Mango. Che ricordi ha di lui, cosa manca di lui nella musica italiana contemporanea?

Innanzitutto la voce: la vocalità di Mango è davvero irripetibile, non ce n’è un’altra uguale. Con quella voce lui poteva fare quello che voleva. E poi la sua forza era la modestia: Mango era assolutamente consapevole dei propri mezzi ma è rimasto sempre umile. Io l’ho conosciuto alla RCA tra il ’77 e il ’78, abbiamo lavorato insieme ai primi dischi e in quel frangente siamo anche diventati amici. Con lui si parlava piacevolmente di tutto, musica compresa. Si lavorava bene con lui, sia per i concerti dal vivo che in sala di incisione.

Ricordo una volta che eravamo a cena e lui si è allontanato perché gli era venuta un’idea e voleva cantarla subito per non perderla. Poi sono arrivati i grandi successi, “Oro”, “Mediterraneo”. Mango allora non era più un mio artista ma ho continuato a seguirne l’evoluzione da spettatore. Fino al 1995, quando lo portai a Sanremo con “Dove vai”. In quel periodo trascorsi con lui del tempo nella sua Lagonegro, ed era bellissimo vederlo all’opera nel suo habitat naturale.

Maurizio Becker lo descrive come “l’uomo che saliva sui treni”. Ma di occasioni ne avrà perse anche lei. Se le dicessi Battiato? O Grignani?

Sono due errori che ho fatto perché non ho saputo impormi. Battiato sarebbe rimasto con me se avessi risposto a tono a quella persona che ha convinto la nostra casa discografica a lasciar andare Franco. Gianluca era, invece, un giovane anomalo per quei tempi, e per questo mi colpì. Avrei, anche in quel caso, dovuto battere i pugni sul tavolo: la nostra casa discografica gli aveva proposto un singolo e l’opzione album, mentre la Polygram (oggi Universal, ndr.) gli aveva dato la certezza della pubblicazione del disco di debutto.

Il suo libro, Volevo lavorare dentro nei dischi, è interessante anche perché è una storia dei supporti attraverso cui si fruiva e si fruisce la musica. L’offerta di oggi è davvero tutta da buttare?

Generalizzare non è mai un bene, è chiaro che in questo grande calderone qualcosa che si può salvare c’è. E’ inutile, però, negare che, quando qualcosa funziona c’è la tendenza a farne un copia e incolla. E questo impedisce alle canzoni di rimanere nel tempo, di fare catalogo come si diceva una volta. Il segreto per rimanere nel tempo? Essere se stessi anzitutto: purtroppo però, specie tra i rapper, sono molte di più le pose. Un’eccezione è forse Ghali che nel suo genere mi sembra quello più spontaneo, più vero e credibile.

E tra i cantautori chi “salva”?

Qui veniamo a un altro ingrediente che serve per “restare a galla”. L’intelligenza. L’esempio lampante è Jovanotti: ai tempi di Gimme Five con Cecchetto nessuno avrebbe mai scommesso che le sue canzoni sarebbero rimaste nel tempo. Poi, invece, lui ha avuto l’intelligenza di spostare altrove la sua ricerca e oggi si può dire senz’altro in cantautore. E un cantautore di razza oggi è anche Brunori Sas. Mi piace perché canta col cuore: è come ascoltare insieme, come frullati, De Gregori e Dalla.

Artista bandiera della sua gloriosa EMI è stato però Vasco.

Vasco è un genio perché in pochissime parole riesce a sintetizzare un concetto, un sentimento per il quale noialtri impiegheremmo fiumi di inchiostro. Solo lui ha saputo descrivere in maniera commovente lo scorrere della vita (che è un brivido che vola via) solo lui è riuscito a dare poesia a quei momenti in cui ci sentiamo particolarmente stanchi, sconfitti. Con poche e semplici parole: Oggi voglio stare spento. La forza di Vasco è poi che riesce a parlare a più generazioni insieme: ha dato voce ai sentimenti di tutti, al bisogno di libertà di tutti.

Nella sua vita dietro le quinte, ha vissuto parecchi Festival di Sanremo. Un giudizio sull’era Amadeus?

I Festival di Amadeus sono cuciti per l’80% addosso alle generazioni più giovani. Ci faccia caso: prima per presentare un artista si faceva cenno alle copie vendute, oggi agli stream sulle piattaforme. Il Festival che vediamo oggi è un mix tra Sanremo e il Festivalbar: prima i tormentoni uscivano solo dal Festivalbar, oggi invece si punta all’orecchiabilità anche con le canzoni di Sanremo. Il che non è detto che sia per forza un male, visto che l’audience continua a premiare questa linea.

E dei talent cosa mi dice?

Dico che è inutile essere ipocriti, un talent avrebbe fatto comodo anche ai miei tempi. Aggiungo solo che è un peccato che questi meccanismi televisivi siano diventati, di fatto, l’unico serbatoio da cui la discografia italiana attinge. I talent-scout non ascoltano quasi più gli artisti: non interessa quasi più il progetto quanto piuttosto un’opportunità di vendita. Fai visualizzazioni? Ti facciamo un contratto. E’ un meccanismo a imbuto, usa e getta.