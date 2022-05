Oroscopo di Paolo Fox Sabato 14 Maggio 2022: Ariete vitale

Ariete Segno zodiacale dell’Ariete più forte, qui la situazione diventa impetuosa. Potrebbe persino diventare talmente potente e importante da sfuggire dalle mani, questo l’unico rischio perché un Ariete pieno di vitalità convinto di fare alcune cose può esagerare nell’imporre se stesso e le sue idee e questo è un problema. Il fine settimana però annuncia qualcosa di buono anche per quanto riguarda le relazioni.

Toro Fine settimana di prudenza e questo perché la Luna è opposta. Nulla di grave e le posizioni sono state mantenute, tutti coloro che avevano delle difficoltà sono riusciti ad andare avanti. Adesso sarebbe una bella soddisfazione anche quella di ricevere un piccolo premio proprio per la vostra grande capacità di reazione ma in questo fine settimana si consiglia di fare lo stretto indispensabile.

Gemelli I nati sotto il segno dei Gemelli dalla prossima settimana possono conoscere un vero e proprio ritorno in scena. Mercurio nel segno, Saturno e il buon aspetto di Giove inciteranno un’idea, una intuizione che può diventare importante ma anche una conoscenza può regalare qualcosa di più.

Cancro Questo fine settimana sembra quasi fatto per amare. Il mese di Maggio potrebbe però essere un pochino provocatorio e dunque alcuni rapporti sentimentali andranno protetti o se siete single sarete molto critici. I più forti riusciranno a sconfiggere un po’ di noia ma se in passato ci sono stati problemi cercate di non tirare troppo la corda. Sabato e domenica sono due giornate utili in ogni rapporto per cercare di capire se c’è qualcosa che non va e agire per risolvere un problema.

Leone Queste 48 ore sono un po’ strane, forse perché in questo momento desiderate qualcosa che non si può ottenere. Siete ancora in attesa di conferme sulla strada da seguire. Se avete paura di non farcela molto presto vi renderete conto che non è così. In questo fine settimana non commettere errori.

Vergine Riconquistate una posizione migliore in questo fine settimana dopo un inizio pesante e forse anche qualche piccolo problema a livello personale. C’è da dire che talvolta non è facile stare in armonia con le persone che ci stanno attorno, vi siete sentiti persino messo alla prova o forse le responsabilità sono troppe e vi siete chiesti perché state facendo tutto da soli. Attenzione alla forma fisica.

Bilancia In questo momento dovete evitare complicazioni, mettersi contro qualcuno o aprire una sfida potrebbe essere noioso e inutile. Ecco perché sarà meglio mettere tutto in chiaro, fare pace, risolvere problemi. Adesso le responsabilità o le situazioni personali sono tornate a farsi pesanti.

Scorpione I nati Scorpione con la Luna nel segno tra sabato e domenica possono avere una marcia in più. Ecco perché questa parte centrale di Maggio può regalare una soddisfazione, può portare una piccola sorpresa. Marte ha un buon aspetto assieme alla Luna e dice che è arrivato anche il momento giusto per amare e lasciarsi andare ad una nuova occasione di incontro.

Sagittario Il passaggio di Giove in segno amico già dal 10 rappresenta solo l’inizio di una fase importante che bisogna condividere e chi pensa che le cose cadono dal cielo senza fare nulla sbaglia. Avere un oroscopo buono può portare ad esempio più cose da scegliere, più persone da frequentare ma in base alla vostra esperienza farete la scelta giusta.

Capricorno Per il Capricorno è vero che questa è stata una settimana abbastanza pesante; infatti la parte centrale della settimana è stata abbastanza nervosa, soprattutto per coloro che vogliono cresce o avere un posto di lavoro migliore, delle gratificazioni. Questo fine settimana annuncia un piccolo recupero che riguarda anche l’amore.

Acquario In questo fine settimana cominciate ad essere un pochino intolleranti, forse anche un po’ troppo nervosi e cosa fare in questi casi? Cercare la libertà, provare a frequentare gente simpatica, fare un piccolo viaggio e organizzare qualcosa di divertente. Se la relazione che state vivendo è diventata troppo pigra il rischio di desiderare una trasgressione sarà molto alto.