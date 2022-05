Mario Acampa: all’Eurovision è già nata una star

All’Eurovision 2022 si è già distinto, per talento e prontezza, Mario Acampa.

Classe 1987, Mario è un attore ed è laureato in Giurisprudenza. Il torinese è noto al pubblico per aver condotto ‘La Banda dei FuoriClasse’.

Il famoso attore è la voce dello Junior Eurovision Song Contest. Tutti, entusiasmati dalla sua conduzione, lo hanno sommerso di complimenti. Il giovane, a tal proposito, afferma:

“I social sono un mezzo rischioso perché quando ti esponi può succedere di tutto , ma l’incredibile ondata di messaggi e il calore di persone che non conosco mi hanno sorpreso ed emozionato e poi questa richiesta di dare un quiz show su Rai 1 a Mario Acampa che dire…è il sogno di qualunque conduttore e ancora più bello è quando parte dagli altri”, confessa all’Adnkronos Acampa che se pure accarezza l’idea di ritrovarsi al dopo Festival osserva: “sono onorato quando scrivono che vogliono vedermi li’, è una cosa in cui spero, ma che non riesco neppure a sognare”.