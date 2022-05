Eurovision 2022: ecco la scaletta della prima semifinale

Finalmente l’attesa è finita! Grazie alla vittoria conquistata dai Maneskin lo scorso anno a Rotterdam, l’Eurovision Song Contest è ritornato in Italia dopo oltre 30 anni. Siete pronti a scoprire la scaletta della prima semifinale dell’Eurovision 2022?

Dopo il red carpet di ieri che ha visto sfilare i 40 artisti protagonisti di questo Eurovision 2022, questa sera partirà ufficialmente la gara direttamente dal Pala Olimpico di Torino. La conduzione, come tutti sappiamo, è affidata ad un trio d’eccezione formato da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan che dovranno sostenere ritmi molto alti.

Scaletta

Ad aprire l’Eurovision 2022 ci sarà l’Albania con Ronela Hajati con il brano Sekret, a seguire si esibiranno:

Citi Zeni con Eat your salad ( Lettonia )

con Eat your salad ( ) Monika Liu con Sentimentai ( Lituania )

con Sentimentai ( ) Marius Bear con Boys do cry ( Svizzera )

con Boys do cry ( ) LPS con Disko ( Slovenia )

con ( ) i Kalush con Stefania ( Ucraina )

con Stefania ( ) Intelligent Music Project con Intention ( Bulgaria )

con Intention ( ) S10 con De diepte ( Paesi Bassi )

con De diepte ( ) Zbod si Zdub & Fratii Advahov con Trenuletul ( Moldavia )

con Trenuletul ( ) Maro con Saudade, Saudade ( Portogallo )

con Saudade, Saudade ( ) Mia Dimsic con Guilty pleasure ( Croazia )

con Guilty pleasure ( ) Reddi con The show ( Danimarca )

con The show ( ) LUM!X ft. Pia Maria con Halo ( Austria )

con Halo ( ) Systur con Meo haekkandi sol ( Islanda )

con Meo haekkandi sol ( ) Amanda Georgiadi Tenfjord con Die together ( Grecia )

con Die together ( ) Subwoolfer con Give that wolf a banana ( Norvegia )

con Give that wolf a banana ( ) Rosa Linn con Snap (Armenia)

Ospiti

I primi ospiti di questa serata saranno Diodato, che canterà Fai rumore – brano con cui vinse Sanremo 2020 ma che non portò sul palco a causa dell’emergenza sanitaria in corso – e Dardust con Benny Benassi e Sophie and The Giants, i quali hanno preparato un medley con le hit della musica dance ed elettronica italiana, intitolato The dance of beauty