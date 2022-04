Eurovision Song Contest: la scelta degli ospiti musicali

La commissione targata Eurovison Song Contest 2022, l’attesissima edizione italiana, ha annunciato gli ospiti che saliranno sul palco del Pala Alpitour di Torino i prossimi 10, 12 e 14 maggio. Ecco i dettagli sul cast e i motivi della scelta.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai1, appunto nelle serate del 10, 12 e 14 maggio a partire dalle 21,00. Il commento del Live è stato affidato a Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. Al contempo la diretta dell’Eurovision sarà trasmessa su RaiPlay e Rai Radio 2.

C’è attesa per la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest che quest’anno si tinge con i colori della bandiera italiana. A partire dalla conduzione che a rapporto chiama l’insolito tris Pausini-Cattelan-Mika. La prima è una star internazionale acclamata in tutto il mondo, il secondo è un giovane, ma gasatissimo e centrato conduttore, il terzo nome è praticamente un italiano di adozione.

La macchina dell’ESC 2022 entra in modo e si appresta a scaldare i motori, poiché maggio è alle porte. A tentare di portare il titolo a casa e quindi tentare il bis, dopo il successo senza freni dei Maneskin, sarà il duo Mahmood-Blanco, vincitore indiscusso a Sanremo 2022.

Prima di addentraci nella scelta degli ospiti, facciamo un recap sul regolamento che disciplinerà questa edizione e sulle modalità di voto.

Eurovision Song Contest 2022: il regolamento

Il regolamento dell’Eurovision Song Contest prevede che partecipino i cantanti “designati” internamente dal Paese che andranno a rappresentare. Per la selezione, ogni Paese ha un suo concorso interno, nel caso dell’Italia si tratta del Festival di Sanremo. I concorrenti devono aver compiuto almeno 16 anni e possono esibirsi anche in gruppi, composti al massimo da 6 persone. Non c’è alcuna restrizione sulla lingua della canzone che però deve necessariamente durare non più di 3 minuti. Durante il live nessun cantante può ricorrere all’aiuto dell’auto-tune e la canzone deve essere “inedita” sino ad un periodo di tempo prestabilito.

Come funziona il voto

I rappresentanti dell’ESC saranno votati da 2 giurie: dalla giuria popolare che vota da casa attraverso il televoto e dalla giuria nazionale degli esperti. Pertanto il peso tanto del pubblico quanto della giuria sulla votazione finale, è pari al 50%. Tra le regole fondamentali del voto, ricordiamo l’impossibilità, per ogni Paese, di votare per sé stesso.

La scelta degli ospiti: il cast annunciato e quello non ancora svelato

A salire sul palco del Pala Alpitour di Torino in occasione della prima semifinale (10 maggio) saranno: Diodato, Dardust, Benny Benassi e Sophie and The Giants. Il Volo infiammerà invece la semifinale del 12 maggio. Per quanto riguarda il gran finale ancora non sono state rilasciate anticipazioni, potrebbe però esserci la presenza dei Maneskin, vincitori 2021 e artefici di aver spostato i giochi eurovisivi in Italia.

Diodato: un caso unico nella storia eurovisiva

Partiamo da Diodato che nel 2020 si è esibito con la bellissima Rumore all’interno di una Arena di Verona, inverosimilmente vuota. Lo specchio e lo spettro della pandemia che in quell’edizione portò alla scelta di un Eurovision senza gara. Ogni rappresentante in gara si limitò a cantare in rappresentanza del proprio paese in segno di una solidarietà necessaria. Il nostro Diodato, indiscusso vincitore morale di quell’anno, torna per incassare i propri meriti e lo farà cantando una canzone che è entrata nel cuore di tutti.

Dardust, Benny Benassi e Sophie and The Giants

Sul palco dell’Eurovision si scatenerà la Dance of beauty con il meglio della dance italiana. Un vero e proprio viaggio percorribile grazie alla scelta di ospitare Dardust, all’anagrafe Dario Faini, tra i produttori, compositori e pianisti italiani più noti in campo internazionale. Accompagnato dal dj-producer Benny Benassi e da Sophie and The Giants, e la partecipazione della direttrice d’orchestra Sylvia Catasta, il tetto di Torino si trasformerà in una grande discoteca.

Il Volo, il televoto e la vittoria strappata

Se c’è un episodio all’interno della storia dell’Eurovision che ancora fa venire l’orticaria all’Italia è quello de Il Volo e la vittoria mancata nel 2015. Era la 60esima edizione e il trio tra i più acclamati e seguiti a livello planetario, partecipava all’ESC in rappresentanza italiana dopo aver vinto a Sanremo. L’esibizione con l’intramontabile Grande amore fu un tripudio di applausi e consensi. Tutto faceva pensare alla vittoria, peccato che l’allora regolamento prevedeva una minor incidenza del televoto nel sistema di votazione. Il Volo riuscì infatti a vincere al televoto con ben 355 voti, ma nella gara ottenne soltanto il terzo posto poiché il gruppo fu penalizzato dalle giurie di esperti. Tornare all’ESC da ospiti è motivo di grande orgoglio e una ben ampia gratificazione alla clamorosa vittoria strappata.

I Maneskin e il passaggio del testimone

Tra gli ospiti dell’Eurovision Song Contest 2022 dovrebbero esserci quasi sicuramente anche i Maneskin. I vincitori dell’edizione 2021 dovrebbero esibirsi sabato 14 maggio, in occasione del gran finale. E ci sarebbe anche una motivazione piuttosto tecnica: come da tradizione infatti, sono i vincitori uscenti a consegnare il premio finale al vincitore dell’edizione in corso.