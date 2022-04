Soli: il nuovo singolo di Mydrama

Esce oggi, Venerdì 29 Aprile, il nuovo singolo di Mydrama “Soli”, già disponibile al link. In questo suo nuovo brano, come la cantante ha sottolineato più volte, Mydrama racconta della solitudine. Una solitudine scaturita da un rapporto costantemente in bilico e tumultuoso, caratterizzato da un continuo lasciarsi e riprendersi.

Nel brano Mydrama utilizza diverse metafore per raccontare del suo stato d’animo come, ad esempio, il traffico visto qui come sorta di rifugio in cui poter scomparire sotto una pioggia scrosciante. In “Soli” l’artista intende sottolineare sempre di più il suo sentirsi come una calamita che tenta in tutti i modi di raggiungere e riunirsi all’altra sua metà, la quale viene continuamente attratta da questo campo magnetico ma continua lo stesso ad opporre resistenza.

Sui social, in occasione dell’uscita di “Soli”, Mydrama ha raccontato di cosa la lega a questo brano: “Soli, è un singolo per me di rottura, e così ho voluto che fosse il mio immaginario.

Mi sento libera di percorrere questa strada, forse in salita e verso qualcosa di ancora ignoto, essendo però consapevole di quanto tutto questo non sia più uno sforzo, ma uno stimolo a raggiungere quella connessione tra la mia musica e il mio ‘io’ che tanto ho desiderato“

Il grande pubblico ricorderà Alessandra Martinelli, in arte Mydrama, per la sua partecipazione a X Factor avvenuta nel 2020, in cui ha catalizzato l’attenzione di Hell Raton, il quale ha definito la sua voce “piena di cicatrici”. Sempre nel 2022, la cantante aveva pubblicato in precedenza un precedente singolo “L’una di notte“.