X Factor, Fedez vestirà di nuovo i panni del giudice: “Torno a casa”

Fedez ha annunciato il ritorno ad X Factor dietro il bancone dei giudici. Il rapper, attraverso i canali social, ha pubblicato un video che ripercorre le cinque edizioni che lo hanno visto protagonista.

«Avevo solo 23 anni — dice — e mi sa che assieme al mio matrimonio è stata la mia relazione più lunga». Nel video si vede un Fedez giovanissimo e emozionato. A 24 anni ha esordito come giudice più giovane della storia di X Factor conquistando, puntata dopo puntata, l’affetto e la stima del pubblico. Fedez ha vestito i panni dei giudici in 5 edizioni, tra il 2014 e il 2018, portando alla vittoria, al suo primo anno, nel 2014, Lorenzo Fragola

Dopo la sua ultima edizione nel 2018, il rapper è riapparso in Live nel novembre 2020 come ospite, esibendosi con il singolo “Bella storia” (3 dischi di platino). In quella occasione aveva presentato “Scena Unita”, l’iniziativa a sostegno dei lavoratori dello spettacolo che in quel momento erano esclusi dai palchi a causa dell’emergenza sanitaria. Il ritorno di Fedez ha coinciso con l’annuncio di addio di Emma Marrone dopo due edizioni. Al momento non sappiamo chi sarà riconfermato come giudice tra Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika. Ancora nessuna certezza nemmeno rispetto a chi sarà al timone dello show, dopo la conduzione di Ludovico Tersigni subentrato ad Alessandro Cattelan.