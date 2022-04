Nato: l’Italia pronta a dispiegare caccia F-35A in Islanda per 2 mesi

L’Italia, stando alle informazioni presenti nel sito della Nato, è pronta a dispiegare alcuni dei caccia F-35A dell’Aeronautica Militare in Islanda.

Nato: la missione che ha l’obiettivo di sorvegliare l’area islandese

Nello specifico, gli F-35A saranno dispiegati per 2 mesi in una missione di routine che ha l’obiettivo di fornire velivoli a supporto della sorveglianza aerea islandese.

Nato: il distaccamento dell’Aeronautica Militare Italiana

Il distaccamento dell‘Aeronautica Militare Italiana è composto da più di 130 donne e uomini e quattro caccia F-35A tra cui piloti, personale di terra, personale di supporto e protezione delle forze.

Il sostegno italiano in Islanda

Questo è il terzo dispiegamento italiano in Islanda dopo il 2019. In precedenza, l’Italia ha sostenuto la missione con l’Eurofighter Typhoon per salvaguardare lo spazio aereo nell’estremo Nord nel 2013, 2017, 2018 e 2019.

Nato: origine e significato della sigla

L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, in inglese North Atlantic Treaty Organization, in sigla NATO, è un’organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore della difesa. Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington il 4 aprile 1949.

Stati Membri

I membri della NATO, attualmente, sono 30. Di questi, 22 sono anche membri dell’Unione europea, mentre 24 di questi erano membri a vario titolo dell’Unione dell’Europa occidentale. Dal 2017 il Montenegro si è aggiunto alla lista dei 28 paesi mentre nel 2020 c’è stato l’ingresso della Macedonia del Nord nell’alleanza.