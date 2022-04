Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 27 Aprile 2022: Pesci al top

Ariete Domani pomeriggio crescono energia e vitalità con la Luna che entra nel segno. Purtroppo dovrete avere anche molta pazienza prima di un periodo davvero stimolante. Nelle prossime settimane toccate cambiamenti in prima persona.

Toro Domani dovete impegnarvi per raggiungere stabilità, anche e soprattutto in amore. Se di recente siete stati colpiti dall’invidia di qualcuno è il momento giusto per dimostrare di avere ragione. Saranno giorni favorevoli per chi inizia una relazione.

Gemelli La giornata di domani potrebbe essere caratterizzate da nervosismo e scarsa motivazione. Sentite mancare riferimenti e obiettivi. Non riversate tensioni in famiglia.

Cancro La giornata di domani sarà utile per verificare la tenuta dei sentimenti. Nelle prossime settimane accettate eventuali offerte interessanti. Chi è da solo vorrà e dovrà stare solo ancora per un po’ di tempo.

Leone Nella giornata di domani sarete colpiti da qualche ansia nell’ambito del lavoro. Fatevi scivolare le cose addosso e non lasciate spazio alle agitazioni. A partire dal mese di Maggio avrete una rinascita sul lavoro ma fino a quel momento meglio essere prudenti.

Vergine Possono arrivare tensioni da parte di qualcuno che non vi segue. Il vostro cielo è molto positivo e anche molto forte anche se da qualche giorno non tutto va come vorreste. Provate a riposare un po’ di più.

Bilancia Domani, e in realtà fino a Maggio, dovete cercare giuste amicizie e giusti rapporti. Sarete chiamati a fare scelte importanti o comunque a programmare il futuro. Non trascurate il fisico!

Scorpione Domani sale l’armonia con tutti gli altri, non solo in ambito amoroso o famigliare. Venere è un pianeta importante per voi in questo periodo. Potrebbe nascere qualche imbarazzo sul lavoro, soprattutto con chi sente il bisogno di cambiare.

Sagittario Indispensabile mantenere la calma per tutta la giornata di domani e stare attenti a non fare passi falsi. Anche se avete molta impazienza dovete mantenere la calma ancora un po’. Maggio sarà il mese di svolta ma fino a quel momento siate prudenti.

Capricorno Date maggiore spazio ai sentimenti in questi giorni. Le coppie che non hanno attraversato un grande periodo possono risolvere i loro problemi in questo momento. Nelle prossime settimane molti di voi arriveranno a chiudere vecchi rapporti.

Acquario Domani dovrete accontentarvi un po’ di più rispetto al solito. Non dovete essere troppo drastici ma comunque provate a chiudere accordi per Maggio. Le stelle sono con voi, con la sola eccezione di qualche pensiero in ambito economico.