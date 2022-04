Mascherine, possibili proroghe all’utilizzo. I dettagli

Stando alle parole del sottosegretario della Salute Pierpaolo Sileri l’uso delle mascherine al chiuso, in scadenza il 30 aprile, potrebbe essere prorogato “in alcuni casi su mezzi di trasporto come aerei e treni, ma anche negli ospedali, nelle Rsa e in alcuni uffici a particolare rischio di assembramento”.

Mascherine: la decisione del governo sarà presa in settimana

La proroga, nello specifico, “sarebbe di qualche settimana, in assenza di cambiamenti della situazione epidemiologica legata al Covid. Tuttavia, prevedo un’estate senza l’utilizzo delle mascherine”– sottolinea il sottosegretario.

Sileri: “Dobbiamo abbandonarla con progressività”

“Sicuramente elimineremo la mascherina in tantissime circostanze[…]. Ma è chiaro che dobbiamo abbandonarla con progressività “-aggiunge Pierpaolo Sileri.