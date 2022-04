Mahmood: ecco la scaletta dei suoi concerti

Mahmood, vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo insieme a Blanco con il brano “Brividi”, sarà il protagonista indiscusso del Ghettolimpo Tour, la sua tournée europea. Il cantante ha scelto un luogo molto significativo della capitale francese: il Bataclan, teatro della strage verificatasi il 13 novembre 2015, durante la quale alcuni terroristi uccisero ben novanta persone – tra le quali l’italiana Valeria Solesin – durante un concerto degli Eagles of Death Metal. A tal proposito, durante un’intervista, Mahmood ha dichiarato:

“Questo posto ha un significato speciale: non arrendersi alla violenza. In un luogo come questo la gente crea connessioni che non devono essere mai interrotte: sono qui per far sì che la musica unisca, non divida”.