Irama: ecco la scaletta dei suoi concerti

Irama, uno dei protagonisti più importanti della 72esima edizione Festival di Sanremo, ha annunciato le date estive dell’atteso Tour 2022, in partenza dal 1° luglio da Capannori. Dunque, siete pronti a scoprire la scaletta dei suoi concerti?

Irama: i successi di un’anima sensibile

Ovunque Sarai, la canzone dell’artista che si è classificata alla #4 posizione durante il Festival di Sanremo 2022, è il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify ed è stato certificato disco di platino.

“Il Giorno in cui ho Smesso di Pensare”

Il 25 febbraio è uscito il nuovo album “Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare” (disco d’oro). In questo capolavoro discografico il cantante carrarese ha messo tutto il suo cuore, affidando il suo sentire alla musica e alle parole. Noto per la sua estrema gentilezza e per il suo temperamento poliedrico, Filippo Maria Fanti, durante un’intervista, ha dichiarato:

“Sono sempre in metamorfosi. Sono molto giovane, ho tanto da imparare ma nella breve carriera ho avuto la fortuna di raggiungere risultati importanti: hanno parlato di me bene, benissimo male e malissimo e questo mi ha sempre fatto piacere perché se ne parla. Per me la musica è una metamorfosi continua, una scoperta interiore. Chi ha le palle nella musica, scusate il francesismo, non ha paura di sbagliare”.

Irama-Scaletta tour 2022

sogno fragile

mediterranea

5 gocce

como te llamas

goodbye

una cosa sola

luna piena

colpiscimi-non mollo mai

eh mama eh

una lacrima

giovani

bella e rovinata

crepe

un giorno in più

bazooka

dedicato a te

yo quiero amarte

è la luna

moncherie

nera

la ragazza con il cuore di latta

milano

arrogante

ovunque sarai

baby capitolo XI

la genesi del tuo colore

IRAMA: CALENDARIO DATE ESTIVE

Venerdì 1 luglio 2022 || Capannori (LU) @ Area Verde-Piazza Aldo Moro

Giovedì 7 luglio 2022 || Legnano (MI) @ RUGBY SOUND FESTIVAL Isola del Castello

Venerdì 8 luglio 2022 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Domenica 10 luglio 2022 || Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Ariostea

Martedì 12 luglio 2022 || Codroipo (UD) @ Villa Manin

Giovedì 14 luglio 2022 || Parma @ Parco Ducale di Parma

Sabato 16 luglio 2022 || Nichelino (TO) @ SONIC PARK STUPINIGI Palazzina di Caccia di Stupinigi

Giovedì 21 luglio 2022 || Servigliano (FM) @ NOSOUND FEST Parco della Pace

Venerdì 22 luglio 2022 || Ortona (CH) @ Piazza San Tommaso

Domenica 24 luglio 2022 || Sarzana (SP) @ MOONLAND Piazza Matteotti

Mercoledì 3 agosto 2022 || Jesolo (VE) @ Spiaggia del Faro

Venerdì 5 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ LUCE MUSIC FESTIVAL Spazio Think Tank

Sabato 6 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) @ MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

Lunedì 8 agosto 2022 || Alghero (SS) @ Anfiteatro Maria Pia

Sabato 20 agosto 2022 || Diamante (CS) @ Teatro dei Ruderi di Cirella

Venerdì 2 settembre 2022 || Catania @ Villa Bellini

Sabato 3 settembre 2022 || Agrigento @ Teatro Valle dei Templi

Cosa ci riserverà Irama, con la sua profonda dolcezza? Non ci resta che scoprirlo!