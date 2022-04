Oroscopo di Paolo Fox Sabato 30 Aprile 2022: Toro determinato

Ariete Per il segno dell’Ariete si apre un momento importante, ancora più forte dal 10 maggio, certo non che in pochi giorni possano risolversi tutti i problemi della vita, però ci sarà maggior vigore, forza e coraggio. Con Mercurio favorevole si può anche vivere una stagione di rinnovamento che riguarda il lavoro, soprattutto se è rimasto fermo.

Toro Il segno del Toro in questo fine settimana è molto determinato e forte. Solitamente siete molto testardi ed è giusto in questo periodo capire che cosa è buono e cosa è cattivo, in particolare se a torto o ragione vi siete sentiti vittima di qualche attacco. Il fine settimana promette bene, i rapporti sentimentali che nascono in questo momento sono ancora più interessanti, nuovi amori favoriti.

Gemelli Per i Gemelli fine settimana finalmente di recupero, Mercurio è entrato nel segno, poi dopo la prima settimana di Maggio iniziano le risposte. Intanto cercate di ritagliare un po’ di spazio per l’amore perché anche nelle coppie di lunga data le piccole incomprensioni potrebbero aver preso una piega sbagliata.

Cancro E’ tempo per il segno del Cancro di risolvere qualche dilemma, soprattutto con voi stessi. Quando si è reduci da un piccolo conflitto sentimentale o non si è del tutto convinti di quello che si desidera in amore, il rischio è di sbagliare e sentirsi fuori gioco. Questo fine settimana può portare un elemento di forza in più nella vostra vita e soprattutto un po’ di tranquillità.

Leone Questo fine settimana siete un pochino sulle spine anche se da Maggio ci sarà una grande svolta, magari vi hanno già promesso qualcosa o se avete sostituito una persona presto ci saranno delle buone novità. E’ come se foste in attesa di un risultato, tra oggi e domani potreste sentirvi un po’ su di giri. Attenzione in amore.

Vergine Cercate di recuperare un po’ di tono fisico perché è probabile che ci siano delle preoccupazioni anche se a volte non hanno ragione di esistere e causano soltanto stress. La Luna favorisce gli incontri questo fine settimana ed è certamente migliore. Si può recuperare, spese in arrivo, attenzione se c’è un affare da concludere, sarà meglio aspettare.

Bilancia State cercando un equilibrio che bisogna ritrovare al più presto. Chi magari per noia o per pigrizia non chiude questioni conflittuali entro metà Maggio poi si troverà a trascinare molti dubbi nella seconda parte dell’anno. Ci sono dei discorsi in sospeso che andrebbero chiariti al più presto.

Scorpione In genere tendete a riflettere troppo e così rischiate di darvi la zappa sui piedi. Bisognerebbe prendere la vita come viene anche perché gli ultimi anni ci hanno insegnato che non si può programmare più di tanto, ogni giornata va vissuta con entusiasmo. Forse tra oggi e domani con questa Luna storta potreste irritarvi.

Sagittario Le emozioni del cuore sono importanti e voi senza passione non vivete bene. Questo vale non solo per l’amore ma anche per il lavoro perché ci si può appassionare ad un progetto o ad un’idea ed è proprio ciò che fate in genere. Ci sono delle novità che riguardano la vostra vita e qualche buona notizia è già in arrivo.

Capricorno Il Capricorno dovrebbe al più presto chiarire alcune questioni di famiglia e di amore in sospeso. Venere inizia un transito un po’ particolare nel mese di Maggio e questo può indicare anche il non sentirsi amati o che qualcosa non funziona in amore. Questo fine settimana aiuta un discreto recupero psicofisico.

Acquario Questo fine settimana rende un pochino nervosi, forse perché ultimamente vi siete resi conti di non fare la vita che vorreste: rispetto ad un ideale che state inseguendo ci sono troppe privazioni ecco perché questo è un momento di riflessione. Il fine settimana sembra un po’ turbolento e fisicamente va protetto.