Masters 1000 Madrid, il tabellone maschile: gli accoppiamenti

Il Masters 1000 di Madrid è pronto a partire: si è tenuto il sorteggio del tabellone principale maschile con il torneo che prenderà il via a partire da domenica.

Presenti tutti o quasi i big del palcoscenico mondiale: all’appello mancano i soli Medvedev e Berrettini, alle prese ancora con i rispettivi infortuni. Rientra invece Rafael Nadal, recuperato dal problema alle costole accusato dopo la semifinale con Alcaraz ad Indian Wells. Per l’Italia sono in tre presenti nel tabellone principale: Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini mentre per Musetti dovrà partire dalle qualificazioni.

Il tabellone principale

La grande attesa per il Masters 1000 di Madrid è proprio per Rafa Nadal oltre che a Nole Djokovic. Il destino ha incrociato i loro cammini nella parte alta del tabellone e potrebbe arrivare lo scontro in semifinale.

Entrambi partiranno dal 2° turno ma avranno davanti a sé un cammino difficile: il serbo potrebbe vedersela ai quarti con Casper Ruud ed allo stesso tempo potrebbe affrontare Monfils, Murray o Thiem (avversari al 1T) e Shapovalov prima di entrare tra i migliori 8. Invece per il maiorchino potrebbe arrivare il quarto di finale contro il suo erede Carlos Alcaraz, reduce dalla vittoria a Barcellona. Quest’ultimo al suo esordio potrebbe trovare Fabio Fognini ma il ligure dovrà prima superare il georgiano Basilashvili nel primo turno.

Invece nella parte bassa sono presenti gli altri, tra cui il campione in carica Alexander Zverev, testa di serie numero 2 del torneo. Sul cammino del tedesco potrebbe esserci nuovamente Jannik Sinner ai quarti come a Montecarlo per una possibile rivincita. Però l’altoatesino partirà dal 1° turno contro Paul e potrebbe trovare uno tra De Minaur o Martinez in caso di vittoria. Invece molto più ardua è per Lorenzo Sonego: dopo l’esordio contro Draper, il piemontese potrebbe vedersela contro Andrey Rublev.

Musetti alle qualificazioni

Per Lorenzo Musetti il cammino al Masters 1000 di Madrid parte dalle qualificazioni: il tennista di Carrara esordirà nella giornata di sabato contro il giapponese Nishioka per il 1° turno. Qualora riuscisse ad ottenere il successo, si giocherà il pass per il tabellone principale contro uno tra l’argentino Cerundolo o lo spagnolo Moro Canas, presente grazie ad una wildcard.

Anche qui non mancano nomi di prestigio per cercare di ottenere il posto nel main draw: tra i tanti, ci sono anche David Goffin e Benoit Paire, oltre all’ungherese Fucsovics ed il francese Mannarino.

Di seguito il tabellone delle qualificazioni: