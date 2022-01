Oroscopo di Paolo Fox oggi: Sabato 15 Gennaio 2022

Ariete È un fine settimana in cui ogni tanto i nervi potrebbero saltare. È anche vero che questo è un periodo in cui molti di voi stanno organizzando il futuro e non accettano intromissioni da parte di terzi. Quando avete un progetto accettate solo consigli in “positivo”. Se c’è qualcuno che vi dice: “questo non conviene, non fatelo” voi andate in escandescenze e magari allontanate di netto questa persona che cerca di frenare i vostri obiettivi.

Toro Potete puntare su questo fine settimana perché la Luna è favorevole assieme a Venere, Sole e Giove. C’è un impeto, un’energia, una passionalità che può superare ogni tipo di ostacolo. In realtà questo è un momento in cui tutto ciò che fate non può che fare bene al vostro cuore, anche perché quelli che hanno già una storia è difficile che la interrompano, però attenzione alle persone subdole che possono esserci attorno a voi, persone invidiose che potrebbero creare problemi.

Gemelli Fine settimana allegro. L’astrologo si augura che possiate regalare un sorriso a voi stessi e agli altri perché quando sorridete siete una forza della natura e soprattutto significa che state bene e che potete stare ancora meglio. Sfruttate questo transito di Mercurio che aiuta a fare nuove conoscenze. C’è anche qualche ritardo nell’ottenimento di risposte legale ma se ci sono dei contenziosi anche banali, tra Maggio e Giugno ci saranno molte novità, l’oroscopo di Paolo Fox lo anticipa fin da ora.

Cancro Weekend con la Luna nel segno. C’è qualcosa da dire, qualcosa di cui parlare. Adesso Paolo Fox non ritiene che tutte le coppie siano in crisi ma alcuni di voi potrebbero essere presi da problemi di lavoro e quindi essere altrove con la testa. Se c’è un amore difficile da gestire, inevitabilmente ogni tanto i nodi arrivano al pettine. In questo fine settimana potrebbe accadere qualcosa di strano, anche una recriminazione.

Leone In questo momento avete una grande impresa in mente. Mercurio in opposizione rappresenta solamente l’ideazione, ma la pratica sarà molto difficile. Non che in questo momento non ci siano buone novità e qualche buona indicazione da seguire: Marte è in aspetto molto interessante e quindi dal punto di vista delle vicende riguardanti la casa e la famiglia, si può dire che ci sono occasioni. Gli amori che nascono in questo periodo sono interessanti.

Vergine Potete sempre contare su stelle importanti. In questo inizio di 2022 c’è sempre questo pensiero riguardante le questioni di carattere pratico legate alla vita quotidiana da sanare. In realtà quello che state facendo adesso è pianificare il vostro futuro. Voi pensate spesso a mettere in ordine i vostri pensieri perché è importante per voi avere uno schema mentale da seguire. Se frequentate qualcuno che è contro di voi potreste anche allontanarvi.

Bilancia In questo fine settimana dovreste parlare con cautela, soprattutto se ci sono rapporti fragili. Dispiace che da qualche tempo, dalla fine dell’anno scorso, ci siano stelle così ambigue. Da Marzo, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, molte cose cambieranno ma adesso bisogna leggere l’oroscopo per quello che è. Ad ogni modo se in questo weekend qualcuno vi stuzzicherà, la pagherà cara. Siete molto nervosi.

Scorpione In questo fine settimana conservate il meglio di voi: le passioni e le novità sono importanti. Quando sentite qualcosa di positivo nei confronti di una persona o quando cercate un amore solitamente non vi aprite in maniera totale e prima di parlare aspettate di avere la massima fiducia della persona che avete davanti. A volte questa diffidenza vi costringe a tenere dentro di voi i sentimenti che invece sarebbe bello che voi esprimeste.

Sagittario Nella prima parte di questa giornata potrete sentirvi un po’ sottotono, poi si recupera. E’ un weekend interessante, poi c’è da dire che abbiamo questo Mercurio molto valido. Certo, non tutto quello che è nato in queste ultime settimane, programmi o progetti, continuerà: forse possono essere esperimento fini a se stessi, però per esempio chi inizia un praticantato, chi inizia un nuovo lavoro, avrà qualcosa di più. C’è un progetto per l’estate che può riguardare anche una vacanza, qualcosa di nuovo.

Capricorno Pausa di riflessione, ogni tanto ne avete bisogno. L’oroscopo di Paolo Fox sottolinea spesso che a volte andate in “ricarica” e questo fine settimana dovrebbe aiutarvi in tal senso. Adesso fate attenzione alle distrazioni, attenzione ad avere attorno persone che seguono questa vostra corrente positiva che da tempo state cercando di far fluire nella vostra vita.

Acquario Avete bisogno di qualche soldo in più. È vero che Mercurio è nel vostro segno e questo dovrebbe portare qualcosa di meglio così come Saturno che poi è il vostro pianeta. Si parla di privazioni, di spese di troppo, forse un ammanco o qualcuno che più o meno volontariamente ha preso qualcosa di vostro. Adesso bisogna reclamare. Questo fine settimana regala emozioni sincere anche se in questo momento l’amore ha un peso minore del lavoro.