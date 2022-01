Nani al Venezia: perché evitarlo al fantacalcio

Nani ha svolto in mattinata le visite mediche, con molta probabilità la sua prossima squadra sarà il Venezia di Paolo Zanetti. Il nome è sicuramente altisonante, ma attenzione perché potrebbe molto probabilmente risultare un gran bel flop. Il Venezia non naviga certo in acque tranquille. È attualmente fuori dalla zona retrocessione (e con una partita in meno), ma non ha mai dato prova di potersi conquistare una tranquilla permanenza nella massima serie. Diversi sono i calciatori interessanti come ad esempio Aramu e Okereke, ma difficilmente potranno essere soltanto loro gli unici a caricarsi sulle spalle le sorti della squadra. È proprio questo il motivo che ha spinto la società a puntare un nome altisonante dal mercato di gennaio: tra gli svincolati potrebbe arrivare, con molta probabilità, Luís Carlos Almeida da Cunha, meglio noto come Nani.

Biografia e palmares

Il calciatore, nato ad Amadora (Portogallo) il 17 novembre 1986 ha militato tra le fila del Manchester United (im momento più alto della sua carriera) dal 2007 al 2014. Dopo quell’esperienza sono pochi li contratti degni di nota, e comunque mai più lunghi di una stagione. Soltanto la sua ultima squadra nella quale ha militato, l’Orlando City, lo ha tesserato dal 2019 al 2022. Attualmente svincolato, vanta però un palmares di tutto rispetto. Tra i trofei più importanti si contano certamente la Champions League 07/08 con il Manchester United e l’Europeo 2016 in Francia.

Perché evitare Nani al Fantacalcio

Si sa, le minestre riscaldate non piacciono a nessuno. Durante le sue parentesi in giro per il mondo, il calciatore portoghese non ha mai fatto vedere la qualità di cui si erano invaghiti i tifosi del Manchester United. La sua unica parentesi in Serie A alla Lazio è stata un autentico fiasco: solo 3 le reti in 18 gare durante la stagione 17/18. Difficilmente Nani potrà rappresentare il colpo in grado di svoltare l’asta invernale ma, se non strapagato, può dire la sua come quinto/sesto slot.