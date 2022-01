Napoli, dopo il ko lo snodo sul mercato: tutto su Julian Alvarez

Dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina per 2-5 al Maradona, il Napoli dovrà smaltire le scorie della prestazione incolore tra le mura amiche e dovrà subito trovare nuovi stimoli in vista della gara di lunedì contro il Bologna. La spinosa questione Insigne e i tanti discorsi che si stanno facendo circa il rinnovo o meno di Dries Mertens costringono i partenopei a guardarsi intorno in ottica mercato. Tra i nomi più caldi, ad infiammare la piazza è quello di Julian Alvarez, talento argentino in rampa di lancio attualmente in forza al River Plate.

Questione Insigne

L’ormai virtualmente ex calciatore del Napoli si è accasato al Toronto. Volerà in Canada al termine della stagione lasciando, di fatto, i gradi di capitano al Comandante Koulibaly. È inutile dire che il ruolo occupato dal talento di Frattamaggiore è sempre stato quello di calciatore chiave del Napoli, l’autentico faro negli schemi offensivi partenopei in grado di accendere la partita con una giocata delle sue da un momento all’altro.

Ad aggravare una situazione già incrinata ci si mette anche la sorte. Insigne resterà fuori dal campo per circa 15 giorni (se non di più) a causa di un infortunio muscolare. Il suo rapporto con la piazza si sta ormai irrimediabilmente sfilacciando.

Il Napoli rinnoverà Mertens?

Anche il miglior marcator della storia del Napoli molto probabilmente lascerà la sua casa partenopea a fine stagione. Il talento belga si è già detto più volte disposto a ridursi lo stipendio pur di restare all’ombra del Vesuvio, ma la società azzurra non ha mai proferito parola in merito. Quel che è certo è che un rinnovo contrattuale alle cifre attuali pare quanto mai impossibile vista la linea del presidente De Laurentiis di voler ridurre notevolmente il monte ingaggi. Quasi sicuramente, nel prossimo campionato, dovrà fare a meno anche di Mertens.

Julian Alvarez: talento argentino al servizio del Maradona

Si sa, gli argentini a Napoli hanno sempre un fascino diverso. La rinascita del Napoli di De Laurentiis ha basato le sue solide fondamenta proprio sulle prestazioni dei calciatori Albiceleste. Partendo da Sosa per arrivare ad Higuain, passando per le emozioni palpitanti del Pocho Lavezzi, i sudamericani sono sempre stati in grado di fare felici i tifosi azzurri. Julian Alvarez, qualora raggiungesse sul serio Napoli, non farebbe certo eccezione.

Dati e caratteristiche

Il classe 2000 ha una valutazione di 20 milioni di euro secondo il noto portale Transfermarkt. Brevilineo e dotato di un’accelerazione bruciante e di un elegante controllo di palla, preferisce giocare come prima punta ma, all’occorrenza, ha dimostrato di poter fare molto bene anche nelle posizioni più esterne del campo. Fino ad ora sono già 19 le reti in 33 presenze in maglia River (squadra che lo ha lanciato nel 2018), mentre con la maglia della nazionale maggiore ha già disputato cinque presenze nel 2021.

Club interessati

Sono diverse le società interessate a Julian Alvarez. Oltre al Napoli, che comunque ci punta forte, vari sondaggi sono stati mossi dalla Fiorentina (che ha da poco ufficializzato Ikone nello stesso ruolo) e dal Manchester United. Proprio i Red Devils sembrano essere l’avversario più pericoloso in questa corsa al talentino, data la grande disponibilità economica di cui dispongono.