Addio alla plastica monouso: da oggi scatta il divieto

Da oggi, venerdì 14 gennaio 2022, in Italia scatta il divieto di utilizzo della plastica monouso, non compostabile e biodegradabile: l’obiettivo è quello di limitare l’inquinamento e la dispersione nell’ambiente. L’Italia recepisce la direttiva Sup con la quale l’Europa mira a ridurre notevolmente l’impatto di determinati prodotti sull’ambiente, preservando mari e oceani.

Plastica monouso: le sanzioni

L’articolo 14 del decreto chiarisce che “l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi di immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore“.

Però, il nuovo decreto dà la possibilità ad esercizi commerciali, produttori ed esercenti di esaurire le scorte di plastica monouso in magazzino. Sarà necessario comprovarne l’effettiva immissione sul mercato in data antecedente al 14 gennaio 2022. Sono previste agevolazioni per le aziende che facevano uso di prodotti alternativi, inoltre sono previste anche campagne di sensibilizzazione e, gradualmente, regole per lo smaltimento.