Oroscopo di Paolo Fox Martedì 16 Agosto 2022: Toro pensieroso

Ariete Avrete ancora la Luna nel segno, Giove e Venere in buon aspetto, il Sole ottimo. In questo momento siete presi da tante cose, assorbito da iniziative e progetti in vista dei prossimi mesi. Qualcuno sta cercando una rivincita personale, qualcun altro vuole vincere una sfida e poter stare meglio. Nuove opportunità da cogliere al volo!

Toro Oggi siete ancora un po’ pensierosi, preoccupati per motivi personali e familiari Persistono alcune tensioni in casa, anche nelle coppie che sono nate da poco tempo. Venere in dissonanza crea qualche piccolo o grande complicazione. È importante tenere lontana la noia, ritrovare più tranquillità.

Gemelli Si preannuncia un’altra giornata molto stimolante. Finalmente anche chi in passato è stato molto male, potrà lasciarsi alle spalle il periodo di sofferenza. Sono giorni interessanti per l’amore, per i contatti, gli incontri. Sul lavoro tutto andrà rivisto e sarà indispensabile iniziare a tagliare le situazioni superflue.

Cancro Potreste vivere un momento di tensione, un piccolo disagio, alti e bassi nell’umore. Mai come adesso sarebbe importante avere il conforto di una persona vicina o della famiglia. Potreste sentirvi troppo soli, in un periodo complicato e confuso come questo. L’ultimo sentimento di cui avete bisogno adesso è proprio sentirsi soli o non capiti dagli altri.

Leone Oggi la Luna sarà ancora favorevole. Avrete le idee chiare, crescerà la voglia di parlare chiaramente con qualcuno. Occhio a non esagerare nei toni, nei modi! Stelle promettenti per chi vorrà rimettersi in gioco in amore, vivere una storia importante. Il fascino non vi mancherà di certo!

Vergine Dovrete fare in modo di non isolarvi dalla realtà. Un consiglio che varrà doppio per chi tra giugno e luglio ha faticato molto nel lavoro, finendo poi con il gettare la spugna. Cercate di recuperare un po’ di forza per risolvere i vostri problemi. La vostra grande difficoltà ora è trovare nuove alleanze, persone di cui potervi fidare nel lavoro.

Bilancia Si preannuncia un’altra giornata un po’ pensierosa, con qualche dubbio di troppo. Chi deve ricominciare da capo sul lavoro, un nuovo gruppo, nuove collaborazioni, sta avendo alcune difficoltà. Tenete duro! Anche i disagi più grandi si possono superare.

Scorpione Sole e Venere sono in aspetto critico e potrebbero implicare la necessità di rivedere alcune cose. Saranno diversi gli Scorpione che dovranno dare parlare chiaro a qualcuno, metterlo con le spalle al muro. La seconda metà di agosto vi vedrà piuttosto arrabbiati, diffidenti con qualcuno.

Sagittario Avrete ancora la Luna, il Sole, Giove e Venere in aspetto favorevole. Si prospetta una giornata di grande forza. Sarà il momento ideale per darsi da fare, farsi valere, rimettersi in gioco. Riuscirete a trovare nuove prospettive interessanti riguardo il futuro.

Capricorno Venere non è più opposta. Se tra luglio e i primi giorni di agosto non siete riusciti a dare spazio all’amore come avreste voluto, ora potete farlo. Avete più tempo per disporvi positivamente verso gli altri, siete meno assorbiti dal lavoro, dalle questioni pratiche.

Acquario Dovreste cominciare a buttarvi in nuovi progetti, anche in apparenza azzardati. È importante dare spazio alla tua enorme creatività, occupatevi di cose nuove, insolite.