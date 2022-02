Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 17 Febbraio 2022: Cancro agitato

Ariete Per il segno zodiacale dell’Ariete è molto importante chiarire tutte le questioni personali o familiari che non vanno perché sabato e domenica saranno delle giornate un po’ sottotono. Sappiamo che negli ultimi due fine settimana alcune coppie in crisi hanno dovuto ribadire alcuni concetti in maniera un po’ pesante, altri hanno vissuto un momento di crisi, bisogna essere cauti.

Toro Queste prime tre giornate della settimana sono state pesanti ma in questo giovedì potete recuperare. Tutto quello che state facendo adesso è importante per recuperare un po’ di tranquillità ma questa giornata in modo particolare aiuta. Avete una grande capacità critica, la crisi se c’è in amore non è grave: magari potreste rimproverare il vostro partner per cose che non ha fatto o spese non ponderate insieme.

Gemelli Di recente vi è capitato di scontrarvi con persone poco chiare, magari che sono state influenzate da altri, che non vi vedono di buon occhio. Per fortuna sapete come farvi scivolare le cose addosso; dovete ricordare che le persone che criticano tanto gli altri sono quelle che non sono serene nella propria vita e spiano l’esistenza degli altri per consolarsi delle proprie sconfitte. Non vi curate dei pettegolezzi.

Cancro Il segno del Cancro sta vivendo una grande rivoluzione e ogni crescita interiore per forza di cose comporta attimi di agitazione, momenti di grande stanchezza; a volte vi chiedete se siete voi dalla parte del torto o sono gli altri che non vi capiscono. In questo momento e soprattutto in queste due giornate, torna razionalità. C’è anche desiderio di stare con gli altri. In amore quelli che hanno vissuto una incertezza sentimentale dovranno stare attenti tra sabato e domenica.

Leone Cercate di guadagnare tempo! Questa situazione astrologica è particolare per il lavoro: chi aspettava nomine o chiamate avrà di più di quanto immaginava. Altri in questo momento dovranno stare attenti a piccole tensioni in casa; c’è da dire che sabato sarà una giornata interessante per cercare di riavvicinare persone che magari agli inizi di questa settimana si sono sentite lontane da voi.

Vergine Il fatto che oggi la Luna si trovi nel vostro segno zodiacale è certamente un indizio di forza. E’ già da tempo che questo segno zodiacale può contare su grandi idee; potrebbe esserci però un contratto in scadenza entro metà anno o un evento da organizzare e tutto questo potrebbe essere motivo di stress. L’amore se vissuto bene adesso è fonte di grande interesse, i nuovi incontri, le storie che sono nati negli ultimi mesi valgono.

Bilancia Siete reduci da una situazione strana, ci sono state delle persone che tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio hanno ricevuto una lettera spiacevole, magari hanno avuto un blocco momentaneo per quanto riguarda il lavoro o semplicemente non si sono sentite abbastanza stimolate. Le stelle però garantiscono qualcosa di più in vista del futuro. Se c’è un nuovo percorso di studio o di lavoro che volete organizzare, muovetevi adesso. In amore le coppie dovrebbero ritrovare serenità.

Scorpione In questa seconda parte della settimana potete contare su stelle migliori; gli inizi di questa settimana sono stati pesanti. Alcuni di voi riescono a liberarsi di tanti pesi perché parlano e sfogano il nervosismo e altri invece tengono tutto dentro. Quello che bisogna fare in questa parte di settimana è soprattutto recuperare l’amore, qualche rapporto che è andato in crisi va sostenuto.

Sagittario Dovete rimboccarvi le maniche, pensare a qualcosa di bello che capiterà attorno alla primavera; se già adesso ci sono degli amici, delle persone che vi chiedono di fare qualcosa fatevi avanti. Non deve essere un progetto super basta anche semplicemente organizzare cose piacevoli. Tornare in sella è possibile anche se questa giornata comporta qualche piccolo intralcio da superare.

Capricorno Dovete parlare di cose importanti, ci sono delle persone che vi devono delle spiegazioni. Questo cielo vede una presenza di pianeti interessanti per quanto vi riguarda, ma soprattutto questa Venere e questo Marte vi fanno reagire con rabbia ad ogni genere di sopruso. Stelle interessanti oggi e domani.

Acquario Siete dei tipi che vanno controcorrente. E’ stato un po’ complicato gestire la vostra vita negli ultimi mesi, ci sono stati momenti di grande tensione, quelli che stanno bene hanno deciso di schiarirsi le idee e vivere la realtà per ciò che è. Coloro che hanno soffocato alcuni desideri vivranno una grande liberazione tra marzo e aprile. Cercate di amare più liberamente.