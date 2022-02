Giovanna Civitillo: ”Il palcoscenico non mi manca”

Giovanna Civitillo è stata l’ospite giornaliera de ”Oggi è un altro giorno”. Durante la puntata, la showgirl si è raccontata a cuore aperto, parlando sia della sua carriera; che della vita privata. Per quanto riguarda l’amore, la Civitillo ha parlato dell’inizio della storia con il suo Amadeus:

” Mi sono accorta subito di come mi guardava. Il pubblico per strada ha vissuto la nostra storia dall’inizio, ci seguono con affetto. Noi sappiamo tutto l’uno dell’altro. Non c’è niente da scoprire, io non voglio scoprire niente e viceversa. La condivisione di tutto, 24 ore su 24, è la nostra forza. Litigi? Possiamo litigare per sciocchezze, ma ci ridiamo su dopo due secondi. Io lo prendo in giro su tutto: lui è ipocondriaco e si arrabbia con me perché non do peso al suo brufolo o alla temperatura di 37° ”

Nonostante i 15 anni di differenza tra loro, Amadeus e Giovanna Civitillo sono unitissimi e si supportano in ogni progetto lavorativo l’uno dell’altro. Ne abbiamo avuto la prova proprio poche settimane fa, durante le cinque serate del Festival di Sanremo in cui la ballerina, insieme al figlio, ha seguito il partner passo dopo passo stando sempre in prima fila per supportarlo.

La Civitillo si è poi concentrata sulla sua carriera. Diplomata nel 1994 come ballerina con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” presso il Teatro Bellini, dal 1996 ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione tra Rai e Mediaset trovando la fama definitiva nel programma ”L’Eredità”.

”Il palcoscenico? Non mi manca, ho già dato” – commenta la showgirl sul suo percorso.