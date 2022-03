Oroscopo di Paolo Fox Giovedì 17 Marzo 2022: Pesci dubbioso

Ariete Ariete sentite una bella forza ma ricordate sempre che ci avviciniamo al consueto fine settimana di nervosismo. Cercate di superare qualche difficoltà, capita sempre tra venerdì e domenica di rivedere una tua scelta, di discutere con una persona oppure semplicemente di sentirvi poco compresi. Adesso sarà molto importante adesso verificare la tenuta di un amore, la giornata di giovedì porta vigore.

Toro Marzo è un mese che consiglia di far passare così, senza troppa agitazione o livore le prossime giornate, potreste essere nervosi per una questione che riguarda la casa ma anche per una questione d’amore. I nati sotto il segno del toro in amore rischiano una incertezza con chi non li capisce e soprattutto con chi in questo marzo non si mostra e non si mostrerà disponibile, così anche i nuovi amori vanno gestiti con attenzione.

Gemelli I nati sotto il segno dei gemelli in questa giornata di giovedì sembra proprio che abbiano qualche piccolo problema, possono esserci alcune giornate difficili per cui è normale oggi sentirsi un po’ sottotono. Dal punto di vista delle iniziative e delle idee nulla può cambiare e la creatività non manca ma oggi siete affaticati per i troppi pensieri.

Cancro I nati sotto il segno del cancro avranno in questa giornata di giovedì una forza maggiore, quindi qualsiasi cosa abbiate in mente andrà detta poi tra venerdì e domenica potrebbe anche ritornare un vecchio livore, un problema familiare. Siete un po’ stanchi, nei rapporti sentimentali è dall’autunno che state cercando un po’ di equilibrio, i più saggi del segno sono rimasti per conto proprio e in osservazione ma bisogna ripartire queste giornate lo permettono.

Leone Settimana controversa perché ci sono stati momenti in cui vi siete sentiti giù di corda per esempio attorno a lunedì, arriveranno poi altri momenti in cui vi sentirete molto forti. In amore sembrate in attesa di verifiche e sono giornate in cui sembrate un po’ pensierosi. Nel lavoro novità, nuove mansioni, nuovi orari e responsabilità.

Vergine In questa giornata l’astrologo vi consiglia di farvi scivolare le cose addosso anche in vista di un fine settimana migliore. L’amore ha bisogno di qualche momento di intimità. Ad aprile avrete un oroscopo un po’ambiguo per i sentimenti per cui sarà bene affrontare i problemi adesso.

Bilancia La Bilancia in questo fine settimana dovrà fare uno sforzo per trovare un punto d’accordo. Quelli che hanno in atto una disputa dovrebbero fare una proposta, agire al più presto per ottenere un cambiamento. Da domani Luna attiva nel segno, tra venerdì e domenica sarà possibile un incontro risolutore.

Scorpione Questo giovedì sembra abbastanza stancante, in questo periodo lo Scorpione non è molto supportato in famiglia e in amore. Il fine settimana però annuncia un momento di tranquillità soprattutto tra sabato e domenica.

Sagittario In questa giornata di giovedì siete ancora sottoposti a stress. Ci sono dei rallentamenti in corso ma a lungo termine avrete la soddisfazione che meritate. Questo indica che anche per i più giovani, per gli studenti è possibile un cambio di rotta. Venere in amore aumenta il vostro fascino.

Capricorno Cercate di sfruttare questa giornata di giovedì per capire quello che non va anche in previsione del fine settimana. Sabato e domenica saranno giornate un po’ scontrose mentre oggi potete contare davvero su stelle creative. L’amore se non è già nella vostra vita, può tornare protagonista.

Acquario Questo fine settimana andrebbe sfruttato affinché possiate trovare una soluzione ai vostri problemi. Cercate di fare i conti con quello che avete ma soprattutto con le persone che possono sostenervi, questo fine settimana dovrebbe essere speso per le riconciliazioni d’amore.