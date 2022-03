Covid, Hong Kong travolta dalla variante Omicron: obitori pieni

La variante Omicron del Covid-19 travolge drammaticamente Hong Kong.

Negli ultimi giorni, nella città cinese si è verificato un aumento vertiginoso delle vittime: gli obitori sono colmi al punto che le autorità stanno utilizzando container refrigerati. Ciò che preoccupa, oltre alla rapidità del contagio, è la carenza di bare, le cui scorte si consumeranno definitivamente questo fine settimana. In meno di tre mesi dall’arrivo di Omicron, Hong Kong deve fare i conti con quasi un milione di infezioni e oltre 4.600 decessi. Le vittime riguardano maggiormente la popolazione anziana e quella non sottoposta a vaccinazione.

“Due spedizioni di bare giungeranno dalla Cina”

La governatrice Carrie Lam, stando a quanto riportato dall’Ansa, ha dichiarato che due spedizioni di bare giungeranno dalla Cina. “Ieri sera ho appreso dall’Ufficio per l’alimentazione e la salute che sono in corso i preparativi per il trasporto delle bare via acqua“, ha riferito Lam in una conferenza stampa. La governatrice ha sottolineato che i funzionari governativi sono a lavoro per aiutare le famiglie che hanno subito un letto nel completamento delle procedure, compresa quella del recupero dei corpi già trasportati negli obitori pubblici. “Cercheremo di trovare un modo perché si possano organizzare presto i funerali. Anche i crematori hanno lavorato giorno e notte a pieno regime”, ha concluso Lam.