Tennis. Novak Djokovic potrà partecipare al Roland Garros. A confermarlo sono gli organizzatori dell’Open di Francia che hanno sottolineato “che nulla ostacola la partecipazione di Djokovic“.

Il campione serbo, quindi, potrà difendere la sua corona in terra rossa. Non è stato un momento facile dopo il forfait negli Stati Uniti e dopo la bagarre di Melbourne. Djokovic, infatti, è stato costretto a saltare i due appuntamenti Masters 1000 a Indian Wells e Miami per la sua mancata vaccinazione al Covid 19.

Ci sta comunque da sottolineare che è una decisione in divenire a causa di un possibile ritorno dell’emergenza pandemica. Utilizzando il condizionale il Roland Garros dovrebbe aprire i propri campi al 100% della capienza anche se, a tenere banco, c’è anche la questione della partecipazione con bandiera neutra degli atleti russi e bielorussi come Medvedev, Rublev, Sabalenka e Azarenka a causa del recente conflitto ucraino-russo.

Vedremo come andrà a finire la questione.