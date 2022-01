Oroscopo di Paolo Fox oggi: Martedì 18 Gennaio 2022

Ariete

In questo momento volete vedere chiaro davanti a voi. In tutte le situazioni in cui questa chiarezza non c’è occorre prendere le giuste distanze. Siete molto presi da questioni di famiglia e quindi potrebbe essere un periodo faticoso non perché difficile o negativo ma semplicemente perché dovete fare tante cose. Ci vorrà un po’ di pazienza.