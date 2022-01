Lol-Chi ride è fuori: annunciata la data della seconda stagione

Dopo mesi e mesi di attesa, Amazon Prime Italia annuncia finalmente la data ufficiale della seconda stagione di “Lol- Chi ride è fuori”.

Ironicamente, Amazon non poteva lasciarsi scappare l’occasione di rilasciare la data ufficiale di “Lol- Chi ride è fuori“, uno dei programmi più divertenti e di intrattenimento andati in onda lo scorso anno; proprio nel giorno del Blue Monday. Un tentativo per tentare di ritrasmettere almeno un minimo di allegria e buon umore, in quello che è considerato universalmente come il giorno più triste dell’anno.

Poco meno di due ore fa, infatti, Amazon Prime Italia ha pubblicato un post con la notizia che la seconda stagione di “Lol- Chi ride è fuori” sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal giorno 24 Febbrario 2022 con i primi quattro episodi, mentre gli ultimi due arriveranno il 3 Marzo. La stessa didascalia del video recita: “Giorno più triste dell’anno cooooooosa?”

Composto da un totale di sei episodi, il nuovo cast di Lol- Chi ride è fuori vede la presenza di nomi quali: Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza, Max Angioni. Nelle vesti di giudice ritornerà invece Fedez in compagnia di Frank Matano, ex concorrente della scorsa edizione.