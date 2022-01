Cresce il mercato dei Libri, nel 2021 venduti 115,6 milioni

Aumentano le vendite dei libri. E’ questo il dato confortante che arriva dall’Associazione Italiana Editori, in collaborazione con NielsenIQ.

Nell’anno 2021, secondi i dati emersi, sono stati venduti 115,6 milioni di libri per un valore a prezzo di copertina di 1.701 milioni di euro.

Nel 2021 l’editoria di varia (libri a stampa di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nella grande distribuzione) è cresciuta del 15,5% a valore di prezzo di copertina e del 18,8% come numero di copie rispetto al 2020.

Sono dati confortanti per capire come la cultura è in crescita. La pandemia ha, senza ombra di dubbio modificato, spesso radicalmente, le abitudini dei consumatori. Con cinema e teatri chiusi e, considerate le varie restrizioni dovuta al lockdown, ci si è voluti regalare spesso e volentieri concedersi alla lettura dando spazio all’amore verso i libri.

La stessa immagine dell’Italia ha tratto vantaggio dalla decisione di considerare il libro un bene essenziale e il Paese ne ha guadagnato in prestigio agli occhi dell’intero mondo culturale europeo e mondiale, anche grazie ai vari finanziamenti stanziati in favore degli editori.