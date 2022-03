Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 18 Marzo 2022: Scorpione teso

Ariete Luna in opposizione significa che dovrete lavorare per contrastare un po’ di nervosismo. Fino a domenica ci sarà qualche polemica, in generale siete in un periodo di ripresa ma questo weekend sarà ancora fuori fase.

Toro Nella giornata di domani sarà importante fare chiarezza in amore. Il rapporto di coppia è in discussione da inizio mese e le prossime giornate saranno decisive per riavvicinarsi. Potrebbero nascere discussioni su questioni di varia natura.

Gemelli Domani mattina dovete cercare di sbarazzarvi di un grosso fardello che vi portate dietro da alcuni giorni. Venere favorevole fino a sabato, si preannuncia un weekend interessante per l’amore e per le belle emozioni.

Cancro Per tutto il weekend raccomandiamo massima pazienza in modo da evitare spiacevoli dissapori che creano disagi o ricordano il passato. Provate ad aprirvi con gli altri e dire quello che tenete dentro da tempo.

Leone Dovete impegnarvi per non farvi coinvolgere in polemiche che riguardano la vostra sfera privata. Dal punto di vista lavorativo possono arrivare interessanti novità nei prossimi giorni, rimboccatevi le maniche! L’amore continua a faticare.

Vergine In questo weekend cercate di fare la pace con chi avete lasciato in sospeso o in conflitto. Non vi lasciate abbattere, i primi giorni di Maggio saranno di recupero e in amore potrete finalmente testare la solidità di un rapporto per voi importante.

Bilancia Domani inizia un weekend che, grazie ad una Luna importante, porterà a giudizi, riflessioni e un nuovo equilibrio. Aprile e Maggio vedrà una vera e propria rivoluzione: Affrontate i cambiamenti con coraggio.

Scorpione Domani potrebbero nascere momenti di tensione in famiglia, vi sentite poco apprezzati e sostenuti. Se state per conto vostro vuol dire che avete anche paura di come reagite. Siate prudenti!

Sagittario Domani pomeriggio e fino a domenica potrete contare su una Luna favorevole e in buon aspetto. Nonostante ciò potrebbero esserci degli ostacoli anche se cercate di ottenere quello che volete il prima possibile. Le stelle vi aiutano.

Capricorno Ennesimo weekend pensieroso in arrivo. Ci saranno problematiche nella vita privata, lavoro e studio. Molti Capricorno, a partire da Maggio, stravolgeranno il loro stile di vita. Non trascurate l’amore, avete bisogno di affetto!

Acquario Luna, Venere e Marte sono in aspetto favorevole, via liberà all’amore e agli incontri speciali! Dovete sfruttare il weekend per stare con gli amici e levarvi una piccola soddisfazione o uno sfizio.