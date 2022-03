Roma-Vitesse, le probabili formazioni del match

I giallorossi, forti del gol di vantaggio segnato fuori casa, hanno il compito questa sera di passare al prossimo turno di Conference League. La Lupa ha tutte le carte in regola per arrivare in alto in questo torneo, e Mourinho sa che la valutazione di questa sua prima stagione alla Roma si deciderà sul suo cammino europeo.

Anche se il pareggio ottenuto in extremis con l’Udinese non ha di certo alzato il morale della squadra, contro il modesto Vitesse bisogna subito cambiare registro. La partita di questa sera potrebbe dare finalmente la scossa ad un ambiente che pare stagnato nell’ennesima annata di transizione. La Conference è un’obiettivo che la Roma non può certamente snobbare.

Le probabili formazioni

QUI ROMA – Mourinho decide di schierare i titolarissimi. In porta il super confermato Rui Patricio, con davanti la difesa a tre composta da Ibanez-Smalling-Kumbulla. Sugli esterni Kardsorp ed El Shaarawy, preferito quest’ultimo al giovanissimo Zaleswki. Centrocampo pesante tecnico, con Cristante in mediana, e Pellegrini e Mkhitaryan pronti ad inserirsi. Attacco ancora una volta sulle spalle di Zaniolo ed Abraham.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham All. Mourinho

Vitesse (4-3-3): Houwen; Yapi, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni, Bero; Grbic, Openda All. Letsch