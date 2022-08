Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 19 Agosto 2022: Toro determinato

Ariete Luna attiva in questo weekend, possiamo parlare di una situazione astrologica di grande risalto e ci auguriamo davvero che la maggioranza dei nati Ariete non solo abbia buoni progetti in mente ma anche ottenuto qualche risultato concreto. La situazione astrologica è legata al fine settimana e può portare l’evidenza di un amore. Chi è rimasto fermo deve ripartire a tutti i costi.

Toro Non ci sono limiti in questo momento e si cade in piedi anche in caso di problemi d’amore. Chi è separato potrebbe già avere un nuovo sentimento in ballo, della serie chiodo scaccia chiodo, mentre chi ha un grande amore può confermarlo, sposandosi o convivendo. Il vostro segno si trova in una condizione di scelta e grande determinazione.

Gemelli Questo fine settimana è importante in quanto la Luna attraversa il segno e aumenta la voglia di parlare e mettersi in gioco, di fare cose nuove. Questo momento è di grande forza per i Gemelli, permette di potenziare il settore delle amicizie. C’è voglia di vivere situazione alternative e lasciarsi andare a nuove emozioni e questo vale soprattutto l’amore.

Cancro Abbiamo spiegato più volte che ci sono state tante tensioni ed è difficile in questo periodo capire da che parte stare o come agire, è come se si restasse in perenne attesa di alcune novità che non arrivano, una fase che potrebbe diventare persino noiosa o stancante. Le capacità ci sono tutte ma sono alcune persone o situazioni che non rispondono.

Leone Pensiamo che gli ultimi due giorni siano stati quantomeno frenetici e quindi il fatto che arrivi un weekend migliore non solo è di buon auspicio ma addirittura pensiamo che sarà anche piacevole da vivere equi ci mettiamo nei panni di chi ha un amore o chi vuole fare incontri. Avete Giove dalla vostra parte e questo significa azione e coraggio.

Vergine La cosa che notiamo di più e che ci colpisce maggiormente di questo Oroscopo è certamente il passaggio di Mercurio nel segno perché questo pianeta rappresenta l’intelletto e la creatività, la voglia di fare ma anche la capacità di studiare nuove strategie. Le persone della Vergine non staccano mai dal lavoro, neanche durante l’estate e le vacanze.

Bilancia Non pensiamo che in questi giorni voi dobbiate liberarvi di emozioni negative o pesanti, dovreste cercare di liberare il vostro cuore, e tutto ciò che è stato fonte di disagio, soprattutto dalla parte centrale di quest’anno. Questo weekend ricorda a tutti i nati Bilancia quanto sia importante trovare un equilibrio con le persone attorno. Chi è stato male si è dovuto inventare qualcosa di diverso per andare avanti.

Scorpione Possiamo parlare di un fine settimana interessante ma riguardo le relazioni sentimentali potrebbe esserci ancora qualcosa che non va. Urano è opposto, pensiamo che alcuni stiano vivendo con molta fatica il quotidiano, come se si desiderassero cambiamenti difficili da attuare. Se un legame risulta essere importante aspettate la fine del mese prima di danneggiarlo.

Sagittario Questo è un momento in cui c’è la necessità di chiarire alcune cose. In un quadro generale favorevole per il restante mese di Agosto, questo weekend parla di piccoli fastidi, nervosismo, discussioni e questo può capitare soprattutto se ci sono persone che non sono sulla stessa lunghezza d’onda. Le emozioni del cuore queste giornate sono un pochino più complicate.

Capricorno Non è escluso che in questi giorni finalmente si riesca a parlare d’amore in maniera un pochino più serena rispetto agli ultimi tempi e questo è importante perché se guardiamo le stelle di fine Luglio e inizio Agosto riteniamo che tanti nati Capricorno abbiano avuto problemi o difficoltà. Questo weekend invita ad essere attivi a livello sentimentale.

Acquario Molti di voi avranno la netta sensazione di sentirsi più amati e di amare meglio, avere la Luna in trigono rappresenta forza, energia. Così anche Venere favorevole porta a tutti i nati nel segno una buona capacità di una buona grande empatia. I nati nel segno sono bravi comunicatori.