Jesolo: basta passeggiate a torso nudo. Ecco l’ordinanza del Comune

“Per entrare la maglia è obbligatoria”. È il messaggio scritto su alcuni cartelloni affissi all’ingresso di bar e attività commerciali a Jesolo. Si tratta di un’ordinanza dei comuni della costa veneta per evitare che i bagnanti girino in costume e, di conseguenza, per promuovere il decoro urbano nelle località marittime come Jesolo. “L’ordinanza però non basta, per farla rispettare servirebbe il corpo di polizia. Abbiamo dovuto spegnere la fontana per questioni di sicurezza e per evitare che la gente si facesse il bagno”– dichiara a “Morning News” il presidente del comitato dei commercianti della città.

Jesolo: ecco cosa pensa il gestore di una tabaccheria

Una situazione ormai ingestibile quella denunciata dai commercianti della zona che raccontano tutto ai microfoni di Canale 5. “Negli ultimi anni la situazione è davvero peggiorata – racconta il gestore di una tabaccheria – sono costretto a mettere un buttafuori all’ingresso per evitare che la gente entri in costume”.

