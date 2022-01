Oroscopo di Paolo Fox oggi: Mercoledì 19 Gennaio 2022

Ariete Avete decisamente una gran voglia di esprimere la vostra rabbia! In generale queste sono giornate frenetiche: non vogliamo dire che siano difficili ma ad esempio in famiglia potrebbe esserci un evento che ha sconvolto i vostri piani. In questo momento anche una bella novità può coinvolgervi, però è una novità che costa fatica, perché vi dovete impegnare di più per un genitore, per un figlio. Insomma, non riuscite mai a stare tranquilli ma in fondo è meglio così. Una persona del vostro segno con le mani in mano non l’abbiamo mai vista!

Toro Siete molto stanchi! E’ chiaro che questo è un oroscopo generale però possiamo pensare a chi sta cambiando casa, a chi sta pensando ad un nuovo lavoro, a chi deve porsi degli obiettivi diversi dal passato. Insomma, ci sono piccole tensioni che vanno in qualche modo affrontate con coraggio. Le giornate da giovedì a sabato portano qualcosa di più mentre in queste 24 ore sarà meglio non strafare!

Gemelli Questo mercoledì rappresenta una sorta di momento di riflessione, attenzione però perché poi venerdì potrebbe esserci qualcosa che non va. Quindi, se fin da adesso vedete che il partner è scontroso oppure parla sempre del lavoro, cercate di non sbuffare! Lo sappiamo che a voi piace vivere liberi, sorridere, ma ci sono giornate in cui anche voi avete diritto a riposare o stare tranquilli.

Cancro Questo mercoledì, con Giove in buon aspetto, regala un’occasione in più per iniziare a parlare di sentimenti, di amore! Poi abbiamo anche due giornate, venerdì e sabato, decisamente migliori. Quello che chiediamo a tutti voi è di stare un po’ attenti nel fine settimana, perché quasi sempre nel weekend nasce qualche piccolo dubbio che bisogna cercare di superare.

Leone In questo mercoledì bisogna trattarvi bene perché altrimenti potrete allontanare qualcuno o comunque perdere le staffe. Quando vedete che certe persone che non meritano a vostro giudizio neanche uno sguardo si comportano in maniera un po’ svagata o non seguono le vostre direttive, immediatamente prendete le distanze. Questa è una giornata un po’ faticosa, con qualche contrattempo.

Vergine Sono in arrivo giornate molto interessanti! Crediamo proprio che se avete un bel progetto in mente, purché sia realizzabile, entro Febbraio potrete avere successo. Inoltre, possiamo dire che, con Venere in buon aspetto, tutto quello che fate in questo periodo vi porta anche certe garanzie in più. E’ un momento di grande energia che dovete vivere al meglio. Non sottovalutate incontri e amore.

Bilancia Entro domenica dovrete chiarire una questione familiare o di lavoro. Pare proprio che voi stiate cercando di riguadagnare terreno e tempo perso in passato. Avere Giove favorevole al settore dei contatti ma anche delle entrate può rappresentare il compimento di un piccolo affare, ma è chiaro che per esempio imprenditori e persone che hanno un lavoro che si era fermato, piano piano stanno recuperando, e da Marzo avranno di più!

Scorpione In questo mercoledì sembra che voi siate presi da tante idee diverse. A volte siete anche pieni di cose da fare sul lavoro, siete una persona che non si risparmia, e proprio per questo motivo avete bisogno di contattare quelli che hanno anche il potere di farvi stare meglio. Non escludiamo che in questi giorni voi abbiate la necessità di confrontarvi con persone che sono di idee diverse dalle vostre e questo può comportare uno stress. Attenzione nei rapporti con Acquario e Leone perché c’è qualche discussione!

Sagittario Luna favorevole e Marte nel segno! Crediamo proprio che voi abbiate bisogno di un grande amore, e i grandi amorei di solito non arrivano a domicilio, bisogna cercarli! Per fortuna il vostro segno non è fermo sulle proprie posizioni, quindi dipende da quello che desiderate fare, ma le prospettive sono migliori. Avrete anche un grande oroscopo per quanto riguarda le idee che potete sviluppare, insomma sta tornando la creatività!

Capricorno In questo mercoledì vi troviamo in grande forma o comunque pronti a ribadire alcuni concetti essenziali, perché per voi è molto importante avere attorno persone che credono nella lealtà, nella fedeltà e soprattutto nella visione di un futuro migliore. Non è detto che voi siate pessimista, spesso siete solo molto realisti, e siccome la realtà che viviamo tutti i giorni non è facile, è normale ci sia qualche dubbio.

Acquario Avete buone idee! Grazie ad un contatto interessante potreste ricevere un piccolo omaggio, una idea. Quello che dovete fare in questi giorni è cercare di sbloccarvi, allontanarvi da una realtà che non è più vostra. In altre parole, è come se aveste in mente un nuovo progetto ma ci vuole un po’ di tempo per realizzarlo. Amori importanti entro Marzo!