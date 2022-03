Oroscopo di Paolo Fox Sabato 19 Marzo 2022: Vergine stanco

Ariete Abbiamo stelle un po’ particolari per questo fine settimana. La fase di recupero è partita perché già dai primi giorni di questo mese di Marzo alcune geometrie astrali sono cambiate, Venere adesso è favorevole anche se c’è ancora da sistemare qualche conto in famiglia. Sabato e domenica potrebbero essere delle giornate un po’ aspre soprattutto se avete a che fare con delle persone che fingono con voi.

Toro Quelli che hanno una storia d’amore in crisi o hanno vissuto un problema con il partner dovrebbero fare una scelta. Questo mese di Marzo non è proprio a favore dei sentimenti anche se non tutto è perduto. Se il partner non dà il massimo voi rivelate una grande pazienza ma tutto ha un limite e anche la tolleranza potrebbe esaurirsi.

Gemelli Gemelli forti in questo fine settimana nato con una Luna importante e anche coinvolto da una Venere valida. I nati del segno in genere vogliono vivere grandi amori ma si legano solo quando sono convinti al 100% di stare con la persona giusta. Attenzione alle relazioni in crisi, chi è stanco di una relazione potrebbe decidere di guardarsi attorno e cadere nella trasgressione.

Cancro Siete liberi dall’opposizione di Venere già da qualche giorno. In questo fine settimana torna una priorità, quella di stare in pace con le persone, di stare un pochino più sereni. Mercurio, Sole e Giove favorevoli suggeriscono che qualcuno potrebbe essere preoccupato per qualche esame da fare ma questo è un cielo che protegge. Le storie d’amore in crisi resistono e possono essere recuperate.

Leone Il segno del Leone in questo fine settimana riceve una bella carica ma soprattutto domani la buona posizione del Sole si unisce anche a quella di altri pianeti e aiuta anche se alcune opposizioni planetarie restano. Il sentimento però in questo fine settimana può tornare protagonista.

Vergine Siete presi da questioni da ogni genere tanto da avere la testa tra le nuvole anche se di solito siete molto precisi e ben organizzati. Potrebbe capitare di sentirvi un po’ stanchi e questa stanchezza a volte è determinata da alcuni pianeti contrari e terminerà con la fine di Aprile quando ci saranno stelle migliori. Buon fine settimana per le coppie che si vogliono bene.

Bilancia La Bilancia deve stare attenta ai piccoli fastidi e soprattutto evitare di rivangare il passato, forse entro aprile sarà il caso di concludere una vicenda che in questi giorni sta creando diverse divergenze, da Maggio sarà più difficile recuperare. Questo è un momento di grande confusione e potreste assumere un atteggiamento di lotta nei confronti di un ambiente che non amate.

Scorpione Cercate di far passare questo mese di Marzo se intendete continuare un rapporto, se ci sono delle divergenze sarà meglio parlare chiaro e subito. In realtà ci sono alcuni attriti che riguardano le questioni di casa, molti si chiedono come organizzare il proprio futuro, dove andare ma dipende sempre dall’età. Cercate di rilassarvi questo fine settimana.

Sagittario Per il Sagittario una passione in questi giorni può esplodere all’improvviso che si tratti di una passione di lavoro, di un amore vero, tutto può accadere. Venere e Marte sono molto attivi. In questo fine settimana avrete una carica in più e da domani anche il Sole sarà favorevole.

Capricorno Siete piuttosto pensierosi, questo è un fine settimana di riflessione proprio perché ci sono delle questioni personali, lavorative da tenere sotto controllo. In questo momento non sapete neanche bene come agire, cosa fare e come ribellarvi alla condizioni di questi ultimi mesi.

Acquario Siete protagonisti e domani ancora più forti con il Sole favorevole, Venere e Marte sono nel segno quindi è molto difficile privarsi dell’amore o di una certa agitazione che sarà coinvolgente. Organizzate qualcosa di bello in questo fine settimana. Sfruttate il vostro estro.