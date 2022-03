Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 2 Marzo 2022: Gemelli agitato

Ariete Potete contare su una sezione astrologica migliore e queste giornate sono importanti proprio per ribadire il ruolo in una situazione lavorativa o anche in ancora. Non abbiamo l’Oroscopo top di Marzo e ricordiamo che il meglio arriva dal 10, ci siamo quasi. Bene anche il prossimo mese di Aprile! Intanto questa voglia di innovare, di discutere in maniera produttiva sta coinvolgendo la vostra vita e per questo motivo non solo vi troviamo più forti ma anche più pronti ad amare. Se c’è stata una delusione d’amore bisogna andare oltre. In questo periodo quasi sempre nel fine settimana vi ritrovate a discutere anche non volendo.

Toro La prima parte di questa giornata di mercoledì scorre in maniera piuttosto lenta, poi va molto meglio ma vorremmo immediatamente parlare delle giornate di sabato e domenica perché potrebbero essere concilianti e riconcilianti. In modo particolare se c’è stato un problema d’amore. Quello che chiediamo a tutti i nati sotto il segno del Toro è di stare un pochino attenti ai soldi, alla gestione della vita lavorativa perché qualcosa è stato perso. E crediamo che tanti, soprattutto quelli che lavorano come dipendenti si chiedano come mai dopo tanti sforzi non siano arrivati tanti risultati. E poi ci sono anche delle emozioni strane nella vostra vita. Potreste essere arrabbiati con chi pensi abbia bloccato il vostro futuro. Comunque spese per la casa possibili, cielo interessante per le coppie a partire dal 26 Marzo.

Gemelli Per il segno dei Gemelli da oggi pomeriggio c’è una fase un pochino agitata, ma come abbiamo spiegato in altre occasioni l’agitazione in questo periodo può essere anche positiva. In realtà l’unica giornata veramente sottotono sarà quella di giovedì. Tanti stimoli a fare ma anche tendenza ad arrabbiarvi. Il fatto di avere una luna contraria non significa che le cose vanno male ma che finalmente soprattutto tra giovedì e venerdì potreste ritrovarvi di fronte ad un vero e presunto nemico, ad una persona a cui sarà bene dire delle cose in modo che si regoli per il futuro. In questo momento siete un pochino sul sentiero di guerra!

Cancro Questo periodo risveglia e possiamo dire che state per evitare delle tensioni che per troppo tempo hanno albergato nella vostra vita. Un risveglio che è anche di tipo sentimentale e pensiamo che molti nati sotto il segno del Cancro separati, soli con un po’ di buona volontà entro la fine di Aprile avranno una bella storia o magari una relazione intrigante. In questo periodo non pensate troppo alle vicende pratiche della vita perché se c’è stato un vero problema è di lavoro, blocco, una sospensione e poi voi siete una persona che ha dei solidi principi. Non siete disposti a trattare con persone che ritenete essere valide, ci vuole pazienza.

Leone In un periodo così convulso e forse anche stancante questa giornata di mercoledì riesce soprattutto nel pomeriggio a dare una carica in più. Mettiamo l’accento sulla mattinata e soprattutto chiediamo sempre di non credere ma verificare. Poniamo questa domanda: che cosa è accaduto tra lunedì e martedì? Molti sono il Leone che non sono stati bene o hanno avuto delle perplessità mentre tra oggi pomeriggio e venerdì c’è questa carica in più e questa voglia anche di confrontarsi con persone che nel bene o nel male sono per voi punto di riferimento. Attenzione però in amore e soprattutto con l’Acquario e con un testardo Capricorno.

Vergine Abbiamo parlato di due percorsi che questo periodo la vostra vita sta percorrendo. Da una parte c’è il percorso del successo e magari anche di una crescita di lavoro per chi è già avviato. Dall’altra attenzione a clausole, regole, accordi ma anche a persone che hanno tradito la vostra fiducia. Nella migliore delle ipotesi adesso dovete rinunciare a qualcosa oppure fate un discorso che certe persone non si aspettano. Ecco perché ci vuole un po’ di coraggio. Per quanto riguarda la vostra vita se non vi accontentano potreste fare dietro-front, chiudere e crediamo che tanti sotto il segno della Vergine ora stiano puntando i piedi e non tornino indietro anche per quanto riguarda alcune decisioni che si rivoleranno importanti nei prossimi mesi.

Bilancia Piano piano si torna a guardare il futuro in maniera meno ostile. Piano piano si può iniziare anche a parlare di un percorso importante che riguarda un’affermazione. Molto utile adesso avere una persona vicino, un sostegno morale è utilissimo. Sapete che già dall’autunno dell’anno scorso state vivendo delle trasformazioni che riguardano il lavoro, la vita quotidiana, forse anche delle piccole amarezze che ovviamente si superano meglio quando abbiamo qualcuno che ci aiuta.

Scorpione Un po’ di attenzione al denaro in effetti è già dagli inizi dell’anno che le spese sono state tante. Nei rapporti tra genitori e figli può esserci stato un conflitto. Non escludiamo che proprio oggi qualcosa non torna soprattutto al mattino e poi vorremmo che voi vi rilassaste. Forse non è capitato nulla di nuovo nella vostra vita e ogni tanto bisogna anche affrontare problemi nella vostra vita e ogni tanto bisogna anche affrontare problemi legati al passato. I nati Scorpione avrebbero voglia di buttare tutto all’aria. Alcuni stanno pensando di andare a vivere in un’altra città, di fare progetti completamente diversi da quelli che sono stati pensati negli ultimi tempi.

Sagittario Luna inizia un transito nel vostro segno zodiacale, promette bene! Il Sagittario è il segno del recupero. E’ il segno di coloro che sono sempreverdi e a volte dimostrano meno anni di quelli che posseggono. Dovete fare una vita sana, camminare di più, fare sport. Novità, esperienze importanti da questo Marzo potrebbero riguardare amore o scelte di coppia.

Capricorno Nel fine settimana ci sarà un momento di riflessione e questo lo diciamo a ragione veduta perché avremo la Luna attiva. In questo periodo vorremmo che voi vi riconciliaste con una persona. Siete una roccia ma ci sono state delusioni e tensioni che ora si possono colmare accanto alla persona che amate. Meglio fare progetti in grande stile per il futuro. Vi ritrovate ora a esternare i dubbi ad altre persone.

Acquario L’Acquario in questo momento pensa già quello che dovrà fare in questo Marzo e forse non è sbagliato. Visto che Marzo vedrà l’ingresso di Venere nel segno quindi in questi giorni e nel corso delle prossime due settimane meglio iniziare a fare qualcosa di divertente. Può essere utile, voi vorreste evadere e fare qualcosa di nuovo. Il governatore di questo segno è Urano, pianeta che in astrologia rappresenta l’esplosione, la novità, l’idea giusta. Rappresenta però anche l’interruzione, capiterà di provare una grande emozione per qualcosa o qualcuno e poi ripensarci. Il vostro animo è volubile, ogni tanto amate cambiare rotta.